Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat miercuri Rusia că încearcă să creeze riscul unor incidente nucleare, susținând că Moscova a pus la cale în mod deliberat un atac care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl.

Ce riscuri vizează centrala de la Cernobîl

Zelenski a mai spus că Moscova nu face nimic pentru a remedia întreruperea alimentării cu energie electrică externă a centralei nucleare Zaporijia, deținută de Rusia, aflată acum în a opta zi, și profită de poziția „slabă” a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) și a directorului său general, Rafael Grossi.

Ministerul Energiei din Ucraina a declarat anterior că atacurile rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei de la Cernobîl, inclusiv a unei unități de izolare construite pentru a minimiza contaminarea provocată de cel mai mare accident nuclear din lume din 1986. Oficialii din domeniul energiei au declarat că atacurile au întrerupt, de asemenea, alimentarea cu energie electrică a 307.000 de clienți din regiunea Cernihiv din apropiere, potrivit .

Zelenski a declarat că peste 20 de drone rusești au fost desfășurate în atacul asupra orașului Slavutich, care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei din apropiere de la Cernobîl timp de trei ore. „Rușii nu puteau să nu fie conștienți de faptul că un atac asupra instalațiilor din Slavutich ar avea astfel de consecințe pentru Cernobîl”, a scris el în aplicația de mesagerie Telegram, adăugând că acolo au rămas cantități mari de combustibil uzat.

„Și acesta a fost un atac deliberat în care au folosit peste 20 de drone, conform evaluărilor preliminare, Shaheds ruso-iranieni.”

AIEA, organismul de supraveghere nucleară al ONU, a emis o declarație prin care recunoaște că centrala a înregistrat „fluctuații” după ce a pierdut conexiunea externă la energie electrică, dar că inițial au fost utilizate linii alternative, iar curentul a fost ulterior restabilit.

Rusia nu a comentat încă incidentul.

Declarația Ministerului Energiei din Ucraina nu a menționat niciun posibil risc crescut de eliberare ca urmare a întreruperii alimentării centralei dezafectate de la Cernobîl din cauza atacurilor rusești asupra Slavutich.

„Din cauza supratensiunilor, noua instalație de izolare în siguranță, care izolează a patra unitate energetică distrusă a centralei de la Cernobîl și previne eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, a declarat ministerul. După ce cel de-al patrulea reactor al centralei de la Cernobîl a explodat în aprilie 1986 și a răspândit radioactivitate în toată Europa, inginerii sovietici au ridicat în grabă un „sarcofag” în jurul reactorului.

Acesta a fost înlocuit cu o nouă structură de izolare în 2016, în timp ce celelalte trei reactoare ale centralei au fost scoase treptat din funcțiune.

Centrala a fost ocupată pentru scurt timp de forțele rusești la începutul invaziei Moscovei în Ucraina din 2022. Iar o dronă rusească acoperișul structurii de izolare în februarie.

Ucraina învinuiește armata rusă

Zelenski a dat din nou vina pe armata rusă pentru întreruperea liniei electrice externe de săptămâna trecută la centrala din Zaporijia, din sud-estul Ucrainei.

„Și rușii nu fac absolut nimic pentru a remedia situația sau pentru a permite specialiștilor ucraineni să restabilească alimentarea cu energie externă a centralei”, a spus el. Rusia, a spus el, „creează în mod deliberat riscul unor incidente cu radiații, exploatând, din păcate, poziția slabă a AIEA și a directorului său general, Rafael Grossi, precum și dispersarea atenției mondiale”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Rusia face tot posibilul pentru siguranța centralei din Zaporijia. El a spus că aceasta a fost atacată în mod repetat de forțele ucrainene.

Rusia a ocupat centrala în primele săptămâni ale războiului, iar fiecare parte acuză în mod regulat cealaltă că pune în pericol siguranța nucleară.

Zelenski a declarat marți că situația de la centrala din Zaporijia este „critică”.

Grosi, șeful AIEA, a răspuns spunând că nu există niciun pericol imediat din cauza întreruperii curentului, deoarece generatoarele diesel de urgență sunt în funcțiune. Dar a adăugat că liniile externe trebuie reparate.