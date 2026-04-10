Însoțitorii de bord de la Lufthansa intră în grevă! Sute de zboruri anulate și vacanțe de Paște date peste cap

Ana Beatrice
10 apr. 2026, 09:51
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Cum vor fi afectate călătoriile
  3. Care sunt cauzele negocierilor și reacțiile sindicatelor

Haos pe aeroporturi înainte de întoarcerea din vacanța de Paște. Sute de zboruri din Germania au fost anulate după ce însoțitorii de bord de la Lufthansa au intrat în grevă vineri.

Ce s-a întâmplat

O nouă undă de șoc lovește aviația germană. Sute de zboruri au fost anulate vineri, după ce însoțitorii de bord ai Lufthansa au declanșat o grevă și au părăsit locurile de muncă.

Aproximativ 20.000 de membri ai personalului de cabină au fost mobilizați pentru protest, programat până la ora 22:00.

Acțiunea, inițiată de sindicatul UFO, reprezintă a treia grevă majoră a companiei din acest an, potrivit Deutsche Welle, și vine în continuarea celor două runde de proteste organizate anterior de piloți.

Cum vor fi afectate călătoriile

Impactul asupra traficului aerian este semnificativ, mai ales în plin sezon de întoarcere din vacanța de Paște. Lufthansa a anulat din timp sute de zboruri pentru a limita efectele grevei, însă perturbările sunt inevitabile. Cele mai afectate sunt hub-urile majore din München și Frankfurt, dar și aeroporturi precum Leipzig/Halle, Berlin și Stuttgart.

La Frankfurt, cel mai mare hub al companiei, aproape 75% din cele aproximativ 350 de plecări programate au fost anulate. Deși greva vizează în principal plecările din Germania, sunt așteptate anulări și pentru zborurile de întoarcere ale turiștilor. Compania le recomandă pasagerilor să verifice statusul zborurilor înainte de a merge la aeroport.

Care sunt cauzele negocierilor și reacțiile sindicatelor

Greva a fost declanșată pe fondul blocajului în negocierile salariale dintre companie și sindicate. UFO solicită îmbunătățiri pentru însoțitorii de bord, în timp ce discuțiile cu conducerea Lufthansa nu au ajuns la un rezultat.

În paralel, compania se confruntă și cu tensiuni cu sindicatul piloților Vereinigung Cockpit. Cele două organizații și-au coordonat acțiunile încă din februarie pentru a amplifica presiunea, provocând deja perturbări majore. Ulterior, piloții au continuat protestele cu încă două zile de grevă la mijlocul lunii martie, semn că tensiunile sunt departe de a se stinge.

