O insulă complet nelocuită, din largul coastelor Scoției, a fost scoasă la . Aceasta costă cât un apartament cu două camere din Capitală.

Cât costă insula

Insula Gasker, cu o suprafață totală de circa 71 de acri și situată în arhipelagul Hebridelor Exterioare, este disponibilă spre vânzare pentru suma de aproximativ 130.000 de euro, potrivit publicației , citată de Adevărul.

„Este o ocazie excepțională de a achiziționa o insulă privată într-unul dintre cele mai spectaculoase și nealterate peisaje din Insulele Britanice”, a declarat Claire Acheson, reprezentantă a agenției imobiliare Galbraith.

„Gasker oferă nu numai peisaje și faună sălbatică uluitoare, ci și potențialul pentru un refugiu cu adevărat unic”, a adăugat.

Despre insulă

Insula face parte din situl de interes științific Small Seal Islands, ceea ce îi sporește importanța pentru cercetători și iubitorii de natură.

Accesul se poate face doar cu ambarcațiuni mici, în funcție de maree, în cele două golfuri naturale ale insulei – Geo Iar, în nord, sau Geodha Ear, în sud.

Insula are o valoarea ecologică deosebită, însă nu dispune de utilități sau clădiri rezidențiale. Singura structură existentă este un mic far automat, întreținut periodic de Northern Lighthouse Board.

Cu toate acestea, agentul imobiliar responsabil de vânzare, din partea firmei Galbraith, declară că, deși pe parcursul insulei nu există alte clădiri, există potențial pentru construirea unui adăpost modest, cu condiția obținerii autorizațiilor necesare.

Scoția, populară pentru cumpărarea de terenuri și insule private

În ultimii ani, Scoția a devenit o destinație populară pentru cumpărarea de terenuri, dar și de insule private, conform Click.

Avantajul pe care îl oferă țara îl reprezintă prețurile relativ accesibile comparativ cu alte zone din Marea Britanie și Europe de Vest.

Totodată, legislația scoțiană permite achiziționarea de insule chiar și de către cetățeni străini, ceea ce a dus la o creștere a cererii din partea investitorilor internaționali.