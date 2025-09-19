Donald Trump s-ar putea întâlni cu liderul Chinei comuniste, , la summitul APEC programată să se desfășoare luna viitoare în Coreea de Sud. Cei doi au avut o în care au abordat mai multe probleme între care și chestiunea .

Discuție între Donald Trump și Xi Jinping

Preşedintele chinez Xi Jinping i-a cerut vineri, 19 septembrie, într-o convorbire telefonică lui Donald Trump să evite restricţiile comerciale „unilaterale”. Totodată, liderul chinez i-a transmis omologului său să menţină un mediu „nediscriminatoriu” pentru companiile chineze, inclusiv pentru TikTok.

Pe de altă parte, Trump a apreciat că discuția a fost pozitivă. El a spus că s-au înregistrat progrese în ce privește problema vânzării operaţiunilor americane ale TikTok. Totodată, a anunțat că va avea o întâlnire faţă în faţă cu Xi Jinping luna viitoare la summitul APEC, după cum relatează agenţiile AFP şi Reuters.

SUA trebuie să evite impunerea unilaterală a unor măsuri comerciale restrictive, pentru a nu compromite progresele realizate în cadrul negocierilor pe acrodurile comerciale, i-a transmis Xi Jinping lui Donald Trump, potrivit presei chineze de stat.

Este vorba dspre discuțiile care au avut loc pentru a reduce tensiunile comerciale dintre SUA și China, provocate de Casa Albă care a crescut taxele vamale. În replică, China a răspuns cu represalii comerciale pentru ca, în cele din urmă, să se ajungă la un armistițiu comercial. Delegațiile celor două părți negociază, în această perioadă un nou acord comercial.

Ce concluzii a tras șeful de la Casa Albă

La finalul conversației, Donald Trump a tras concluzia că discuția cu omologul său comunist din a fost pozitivă și a înregistrat progrese. El a scris un mesaj, în acest sens, pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Potrivit afirmațiilor sale, în urma acestei convorbiri a observat „progrese”, inclusiv în chestiunea vânzării operaţiunilor TikTok din SUA.

Prin această operațiune se dorește separarea platformei americane de operațiunile derulate de compania chineză ByteDance. Doar că vânzarea filialei americane, trebuie aprobată și de guvernul Chinei, care nu și-a dat acordul. Solicitare ca TikTok să fie vândut către un investitor agreat de Casa Albă a fost formulată de Washington încă de la finalul administraţiei fostului preşedinte Joe Biden.

„Am făcut progrese în multe chestiuni foarte importante, printre care comerţul, fentanilul, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia şi aprobarea acordului privind TikTok”, a scris Donald Trump în postarea sa, fără a oferi detalii despre respectivul acord.

Donald Trump spune că se va întâlni cu Xi Jinping

Șeful de la Casa Albă a mai menţionat că se va întâlni cu Xi Jinping la summitul APEC. Evenimentul este programat să se desfășoare luna viitoare în Coreea de Sud. Mai mult, Donald Trump a plusat și a spus că va efectua o vizită în China la începutul anului viitor, după care şi preşedintele chinez va vizita SUA.

Delegațiile Statelor Unite şi ale Chinei au încheiat săptămâna aceasta o a patra rundă de negocieri comerciale la Madrid. Cu acest prilej, la întâlnirea din capitala Spaniei, Beijingul şi Washingtonul au convenit să reducă barierele pentru investiţii, au făcut progrese în domeniul cooperării economice şi au stabilit un cadru pentru a rezolva cazul TikTok. Acest acord trebuie ratificat de cei doi șefi de stat.

Problema TikTok datează de la finalul mandatului fostului președinte Joe Biden când a intrat în vigoare legea aprobată de Congresul american în 2024. Acest act stipulează că, pentru ca TikTok să nu fie închis în SUA, compania care operează aplicaţia pe teritoriul american trebuie să fie suficient de independentă faţă de compania-mamă chineză, ByteDance.

Congresul american s-a arătat îngrijorat că Beijingul are acces la serverele care stochează datele utilizatorilor americani. De la intrarea în vigoare a legii, dat fiind că nu s-a ajuns la un acord, Donald Trump a prelungit de mai multe ori termenul până la care trebuia închisă controversata platformă.