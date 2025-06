Inter se califică mai departe în optimile Mondialului Cluburilor. Cristi Chivu: „A fost greu, dar am reușit împreună”

Inter Milano, formația antrenată de către s-a calificat în optimile a Cluburilor 2025 după victoria cu 2-0 împotriva celor de la River Plate, într-un meci ce a avut loc la Seattle. Formația italiană a avut de înfruntat un adversar extrem de puternic, lucru ce a dus la o presiune pentru Inter încă din primele minute, potrivit .

Partida s-a jucat pe muchie de cuțit, mai ales în prima repriză, când argentinienii au blocat mare parte din atacurile italiene. În cele din urmă, defensiva acestora a fost spartă de către Inter prin reușitele lui Francesco Pio Esposito și Alessandro Bastoni, asigurând astfel pentru echipă un loc în optimile Cupei Mondiale a Cluburilor.

Următoarea echipă pe care Chivu o consideră un obstacol pentru Inter

Următorul meci important pentru Inter va fi împotriva brazilienilor de la Fluminense, luni, pe data de 30 iunie, de la ora 21:00, ora Italiei.

La finalul confruntării dintre Inter și River, Cristi Chivu a lăudat efortul echipei: „Nu vorbesc niciodată despre mine, ci despre grup. Astăzi, echipa a făcut un meci serios. A fost o primă repriză dificilă, dar ne-am dorit să mergem mai departe. În a doua parte am găsit echilibrul potrivit și am mișcat mingea mai rapid. Am reușit să câștigăm și să ne calificăm în faza eliminatorie.”, se arată într-un transmis de către oficialii Inter.

Antrenorul a avut cuvinte de apreciere pentru Esposito, autorul primului gol: „Toți l-am aplaudat pe Pio. Va trebui să ne trateze, pentru că urmează ziua lui! A fost la înălțime într-un meci greu atât fizic, cât și mental. La fel ca restul colegilor, a avut o evoluție foarte bună.”

Chivu a încheiat cu un mesaj legat de planurile viitoare pentru echipa condusă de către acesta: „Caut mereu soluții și vreau ca toți jucătorii să se simtă valorizați. Energia și caracterul trebuie să fie mereu prezente pentru a putea ajuta grupul. Vom vorbi despre viitor la finalul turneului, dar deocamdată suntem concentrați pe competiție, pentru că vrem să o onorăm cât mai bine.”