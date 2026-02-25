B1 Inregistrari!
Alunecări de teren devastatoare în Brazilia, cu zeci de morți și dispăruți după ploi record. Ce arată datele oficiale despre amploarea dezastrului (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
25 feb. 2026, 09:25
Alunecări de teren Brazilia; captură video:X
Cuprins
  1. Cum au fost declanșate alunecările de teren
  2. Ce spun echipele de intervenție
  3. Ce impact are acest dezastru asupra comunităților

Inundațiile și alunecările de teren produse în sud-estul Braziliei au provocat un bilanț uman sever, după episoade de ploi intense înregistrate peste noapte. Autoritățile centrale și locale au activat mecanisme de urgență, în timp ce operațiunile de salvare continuă în zonele afectate.

Cum au fost declanșate alunecările de teren

Autoritățile braziliene au anunțat că 30 de persoane au murit și alte 39 sunt date dispărute în urma inundațiilor și alunecărilor de teren din statul Minas Gerais, transmite AFP. Potrivit pompierilor, cele mai afectate localități sunt orașele Juiz de Fora și Uba, unde peste 200 de oameni au fost salvați.

Ploile torențiale au dus la ieșirea unui râu din matcă, iar străzile s-au transformat în curenți puternici de apă și noroi. Regiunea a înregistrat cantități record de precipitații în luna februarie, favorizând instabilitatea solului și prăbușirea mai multor clădiri rezidențiale.

Ce spun echipele de intervenție

Pompierii și câini de urmă caută în continuare persoanele dispărute printre dărâmături, intervențiile fiind îngreunate de condițiile meteo și de teren. Un responsabil al apărării civile a avertizat că „cu cât durează mai mult, cu atât sunt mai mici şansele de a găsi supravieţuitori”, subliniind caracterul critic al operațiunilor.

Primarul din Juiz de Fora a declarat stare de urgență, iar cursurile din toate școlile municipale au fost suspendate. Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a transmis că „preocuparea noastră este să asigurăm sprijin umanitar, să restabilim serviciile de bază, să ajutăm oamenii strămutaţi şi să sprijinim reconstrucţia”.

Ce impact are acest dezastru asupra comunităților

Autoritățile estimează că aproximativ 3.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele, iar unele cartiere au rămas izolate. În total, au fost raportate cel puțin 20 de alunecări de teren, situația fiind descrisă oficial drept „extremă”, relatează News.ro.

Brazilia s-a confruntat în ultimii ani cu fenomene meteo severe, de la inundații la secetă și valuri de căldură. Specialiștii leagă frecvența și intensitatea acestor dezastre de efectele schimbărilor climatice, invocând precedente recente cu sute de victime.

