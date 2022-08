Investigaţie RISE PROJECT: Armata rusă recrutează oameni din Moldova aflaţi la limita sărăciei, prin recrutori transnistreni

Conform unei , armata rusă dislocată în regiunea transnistreană recrutează mercenari români de peste Prut fără acordul oficialităților de la Chișinău. , prin intermediul anunțurilor stradale, online sau prin convorbiri pe Telegram.

Un reporter a telefonat la un număr indicat în anunț, prezentându-se drept șomer originar din Bălți iar discuția a vizat și probabilitatea de a fi expediat pe frontul din Ucraina, precum și „beneficiile” serviciului militar în armata rusă. Presupușii recrutori abordaţi de jurnaliştii de investigaţii se numesc Klimov Serghei Dmitrievici – „deținătorul” unui număr de telefon indicat pe un poster dintr-o staţie de autobuz, și Storojuk Alexei Vladimirovici – un număr indicat în textul anunțurilor distribuite prin intermediul Telegram. Grație extraselor obținute din unele baze de date rusești, reporterii RISE au aflat că și Klimov, și Storojuk, au același loc de muncă: U/M 13962, filiala IFS CSU DMV.

Ruşii recrutează , promiţându-le pensii şi condiţii decente. În realitate, naivii îşi riscă viaţa pe un salariu mai mic decât al unui asiatat social din Europa iar hrana şi lucrurile de igienă le sunt aduse la unităţi de rude sau prieteni.

Ce înseamnă indicativele de care aparţin recrutorii

Conform investigaţiei, IFS CSU DMV reprezintă Instituția Federală de Stat „Comandamentul Strategic Unit al Districtului Militar Vest”, fondată de Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Conform datelor de militarii serviciilor de securitate ucrainene, militarii ruşi din cadrul Districtului Militar Vest sunt implicați în invazia militară din Ucraina. Deci, recrutorii din regiunea transnistreană sunt colegii militarilor din cadrul armatei regulate a Rusiei care atacă Ucraina.

Mai departe, M 13962, în diverse publicații și portaluri guvernamentale rusești, descifrarea acronimului UM13962 este definită și ca o structură militară din regiunea transnistreană ce ar putea număra circa 1.500 de persoane, conform RISE

Recrutorii, ruşi din Tiraspol

Jurnaliştii menţionaţi au reuşit să afle detalii despre cei care recrutează la vedere cetăţeni moldoveni.

Astfel, Alexei Storojuk, 45 ani, militar rus de carieră din cadrul GOTR. Potrivit extraselor obținute de RISE, Storojuk s-a născut și își are viza de reședință în Tiraspol, își satisface serviciul în cadrul unității militare a GOTR, iar pașaportul pentru călătorii în străinătate și l-a schimbat în Breansk, Federația Rusă, în ianuarie 2022. Acesta a declarat reporterilor sub acoperire că, pentru a fi admis în rândurile armatei ruse din stânga Nistrului, solicitantul are nevoie de livret militar rus, precum și de cazier juridic eliberat de autoritățile ruse. Potrivit recrutorului, după ce devine militar, solicitantul se va putea pensiona după 10 ani de serviciu, doar că în acest caz va putea beneficia doar de o pensie minimă, care constituie 10 mii de ruble (circa 170 de dolari).

Serghei Klimov, 35 de ani, militar rus; numărul lui de telefon era indicat pe posterul de recrutare în rândurile armate ruse din stânga Nistrului. Are domiciliul la Tiraspol, deține buletin de identitate al autoproclamatei RMN și Federației Rusie.

Îşi riscă viaţa pe câţiva dolari

Conform investigaţiei RISE Project care extrage datele dintr-o broşură de recrutare, mercernarii pot „câştiga” de la 35000 ruble ruseşti (circa 600 de dolari), o locuinţă oferită la expirarea a cinci ani de serviciu militar, hrană de trei ori pe zi şi pachete suplimentare cu produse alimentare, un sortiment vast de haine, servicii medicale gratuite, „transport până la locul de desfășurare a serviciului”, posibilitatea de pensionare după 20 de ani şi avansare în carieră. Broșura datează de acum trei ani deci recrutarea se desfășoară de cel puțin câțiva ani.

Nu toate persoanele recrutate se bucură de condițiile anunțate

Conform unor surse sub protecția anonimatului, jurnaliştii moldoveni susţin că încă din februarie 2022, unii militari angajați prin contract în cadrul GOTR „sunt detașați”, adică „se află nu în cazarme, ci în niște fortificații echipate special, iar acasă vin de câteva ori pe lună, pentru o zi sau două” iar bunurile şi mâncarea le sunt aduse de rude şi cunoscuţi întrucât armata rusă nu le poate asigura condişiile elementare de hrană şi igienă.