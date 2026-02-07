B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » 5 tone de dolari cash cu trenul și vaporul: O investiție secretă prin care Moscova a sfidat sancțiunile americane

Flavia Codreanu
07 feb. 2026, 08:39
În iulie 2022, președintele rus Vladimir Putin a fost primit la Teheran de liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei. Foto: Hepta.ro / Abaca Press / SalamPix
  1. Investiție secretă de miliarde de dolari
  2. Ce interese sunt în spatele tranzacțiilor

O investiție secretă scoate la iveală o operațiune de amploare prin care Rusia a pompat miliarde de dolari cash în economia Iranului. Acest lucru s-a întâmplat imediat după ce Donald Trump a impus sancțiuni dure Teheranului. Aproximativ cinci tone de bancnote au fost transportate în secret cu trenul și vaporul.

Investiție secretă de miliarde de dolari

Operațiunea, coordonată prin banca de stat rusă Promsvyazbank, a implicat transferul a 2,5 miliarde de dolari într-un interval de doar patru luni. Înregistrările arată că banii au fost trimiși în loturi cuprinse între 57 și 115 milioane de dolari, ajungând direct la Banca Centrală a Iranului. Această metodă a permis ambelor state să ocolească sistemul SWIFT și să evite monitorizarea tranzacțiilor internaționale.

Prima livrare a fost efectuată pe 13 august 2018, la doar o săptămână după ce Washingtonul a activat ordinul executiv de reimpunere a sancțiunilor economice. Momentul ales nu a fost întâmplător. Teheranul se confrunta cu proteste masive cauzate de devalorizarea monedei și de scumpirea nivelului de trai, iar transferul de dolari cash de la Rusia a funcționat la fix pentru economia iraniană.

Ce interese sunt în spatele tranzacțiilor

Potrivit stiripesurse, suma totală trimisă Iranului în acea perioadă se ridică la 4,4 miliarde de dolari, dacă includem și transporturile efectuate prin banca International Financial Club. Experții avertizează că aceste sume masive de bani au fost pilonul central pentru menținerea regimului de la Teheran și pentru finanțarea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. Sumele colosale au ajutat, în special momentele de instabilitate internă provocate de criza economică.

Această investiție secretă a permis Teheranului să își modernizeze arsenalul de drone și rachete, oferind Rusiei, la schimb, un sprijin logistic esențial. Experții avertizează că, atâta timp cât trenurile și vapoarele cu dolari cash circulă fără în continuare, sancțiunile economice impuse de Occident rămân doar pe hârtie. În loc să folosească bănci, Moscova și Teheranul preferă siguranța transporturilor fizice.

