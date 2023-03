Ion Petrescu, despre cele 4 regiuni declarate anexate de Kremlin: Nu sunt ocupate total. Rusia va ajunge să aibă 470.000 de militari în sudul și în estul Ucrainei (VIDEO)

Col. (r) Ion Petrescu, analist militar, a trecut în revistă situația celor patru regiuni ucrainene declarate anexate de Rusia, joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a explicat că acestea „nu sunt ocupate total” de forțele Kremlinului.

„Sunt patru oblast-uri, sunt patru regiuni, care nu sunt ocupate total. Primul este în nord, e vorba de Lugansk – într-adevăr, 97% ocupat de trupele ruse. Apoi este Republica Populară separatistă Donețk, care în partea sa de vest, într-adevăr, are la ora actuală mari lupte, e bătălia pentru Bahmut, care însă n-a fost înconjurat, (ci) e înconjurat în formă de potcoavă, mai există un drum principal – recunoscut de Ministerul britanic al apărării – pentru aprovizionarea cu trupe”, a declarat analistul militar român.

„Există zona Zaporojie. Capitala, orașul Zaporojie, e mai la nord, iar centrala este mai la vest, vestul fiind parțial ocupat de trupele ruse. La Herson, la fel, la sud de orașul Herson se află linia frontului”, a continuat el.

„În momentul în care discutăm, este perioada în care trupele ruse afluiesc din Federația Rusă aici, pentru ca să se ajungă la situația în care vor avea 470.000 de militari. Cei care afluiesc acum sunt cei 150.000 de mobilizați care au fost la instrucție pe terenurile de lângă cazărmile ruse”, a adăugat Ion Petrescu.

„Aici vedeți paradoxul războiului, deci am soldați cu care am început războiul, am mobilizați, 150.000, pe care i-am trimis fără nicio instrucție, doar cu uniformă, în sudul și în estul Ucrainei, și acum mai aduc 150.000 cu instrucție făcută pe repezeală”, a explicat colonelul în rezervă.

„Apare surpriza zilei, din nou, generalul Ben Hodges, care este un om foarte bine informat, am avut șansa să fiu în preajma lui zilele trecute pe un platou de televiziune, aruncă elementul de noutate și spune că prioritatea acum ar fi Peninsula Crimeea, pentru că, dacă Peninsula Crimeea nu va mai fi sub ocupație militară rusească, atunci se poate vorbi în viitor de o Ucraină liberă – altfel, va rămâne în veci dependentă de Federația Rusă”, a mai spus Ion Petrescu.