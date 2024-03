Irak: Accident rutier între 2 autobuze cu pelerini. 18 pasageri morți și 15 răniți

Tragedie pe o șosea din Irak, vineri noapte. 18 pelerini iranieni și-au pierdut viața într-un grav accident rutier. Alți 15 au fost răniți. Coliziunea a avut loc între două microbuze, la Bagdad, care mergeau către orașul Karbala.

Four Afghans among 19 killed in Iraq road accident

At least 19 people, including four Afghans and 12 Iranians, were killed in a road accident in Iraq, Iran’s Mehr news agency said on Saturday.

