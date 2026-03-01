B1 Inregistrari!
Iranul a atacat Israelul și bazele americane în „cea mai feroce operațiune" din istoria sa. Trump avertizează cu o „forță nemaiîntâlnită"

Flavia Codreanu
01 mart. 2026, 08:33
sursa foto: X
Cuprins
  1. Iranul a atacat, iar Trump promite o replică dură
  2. Ofensiva militară extinsă și reacția armatei israeliene
  3. Iranul a atacat infrastructura civilă și militară

Iranul a atacat duminică dimineață Israelul și bazele americane din regiune, lansând ceea ce Teheranul numește „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria sa”.

Noul val de atacuri vine la scurt timp după confirmarea morții liderului suprem Ali Khamenei și anunțarea unei noi conduceri la vârful Republicii Islamice. Sirenele și exploziile au putut fi auzite în Israel, Dubai, Emirate, Qatar și Bahrein, în timp ce baza aeriană Erbil din Irak a fost grav afectată. Donald Trump a reacționat imediat pe rețelele sociale, avertizând cu represalii de o dacă atacurile continuă.

Iranul a atacat, iar Trump promite o replică dură

Potrivit Hotnews, Donald Trump a folosit platforma Truth Social pentru a răspunde direct amenințărilor venite de la Teheran. Acesta a subliniat că orice escaladare  va fi întâmpinată cu un răspuns militar masiv.

„Iranul tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte tare, mai tare decât a lovit vreodată. Însă ar fi bine să nu facă asta, deoarece, dacă o vor face, îi vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, a declarat Donald Trump.

sursa foto: Truthsocial/ Donald Trump

Ofensiva militară extinsă și reacția armatei israeliene

Armata israeliană (IDF) a raportat că a trecut deja la contraatac, vizând puncte strategice de pe teritoriul iranian încă din primele ore ale zilei. În paralel, Comandamentul militar american a confirmat executarea unor acțiuni „rapide și decisive”.

„IDF va continua să degradeze capacitățile regimului terorist iranian până când acesta nu va mai putea amenința poporul nostru”, au transmis reprezentanții armatei israeliene pe platforma X, precizând că au lovit deja peste 30 de ținte, inclusiv sisteme de apărare aeriană și lansatoare de rachete.

Iranul a atacat infrastructura civilă și militară

Efectele atacului de duminică sunt devastatoare atât la nivel uman, cât și logistic. Pe lângă confirmarea morții generalului Mohammad Pakpour și a lui Ali Shamkhani în atacurile anterioare, au fost raportate noi tragedii de presa de stat. Numărul persoanelor ucise într-un atac american-israelian asupra unei școli de fete din orașul Minab, în sudul Iranului, a crescut la 118.

În plan internațional, criza a provocat un blocaj major. Mai multe companii petroliere au suspendat transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, iar sute de mii de călători sunt blocați pe aeroporturile din regiune. Israelul, Qatarul, Siria, Iranul, Irakul, Kuweitul și Bahrainul și-au închis complet spațiile aeriene, astfel că turiștii și delegațiile diplomatice au rămas fără variante de transport imediate.

