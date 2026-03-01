Iranul a lovit un mare mall din Dubai, duminică și exisă informații că în acea locație s-ar afla cetățeni americani. Pe rețelele de socializare, oamenii au postat imagini cu o clădire a unui mall uriaș care a fost lovit de către iranieni.

Conform presei din Israel, zgârie-norii vizați găzduiesc sediul serviciilor secrete din Emiratele Arabe Unite. Iranul încearcă să lovească bazele militare și locațiile strategice ale serviciilor secrete americane din regiune. Ieri, Iranul a lovit și Burj Al Arab, singurul hotel de 7 stele din lume, unde o dronă a fost interceptată. Totodată, s-au raportat pagube la aeroportul din Dubai, unde patru angajați au fost răniți, scrie .

‼️🇮🇷🇦🇪 An Iranian Shahed kamikaze drone has hit a shopping center in Sharjah, Dubai. The building is now engulfed in intense flames. — Q_Patriot_X (@QTrumpx)

Iranul a lovit duminică dimineață Israelul și bazele americane

Noul val de atacuri vine la scurt timp după confirmarea și anunțarea unei noi conduceri la vârful Republicii Islamice. Sirenele și exploziile au putut fi auzite în Israel, Dubai, Emirate, Qatar și Bahrein, în timp ce baza aeriană Erbil din Irak a fost grav afectată. Potrivit Hotnews, Donald Trump a folosit platforma Truth Social pentru a răspunde direct amenințărilor venite de la Teheran, subliniant că orice escaladare va fi întâmpinată cu un răspuns militar masiv.

„Iranul tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte tare, mai tare decât a lovit vreodată. Însă ar fi bine să nu facă asta, deoarece, dacă o vor face, îi vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, a declarat Donald Trump. Reacția sa vine în contextul în care oficialii de la Washington monitorizează atent situația cetățenilor americani din zonele lovite, inclusiv din locația în care Iranul a lovit un mare mall din Dubai.

Ofensiva militară extinsă și reacția armatei israeliene

Armata israeliană (IDF) a raportat că a trecut deja la contraatac, vizând puncte strategice de pe teritoriul iranian încă din primele ore ale zilei, în timp ce Comandamentul militar american a confirmat executarea unor acțiuni „rapide și decisive”.

„IDF va continua să degradeze capacitățile regimului terorist iranian până când acesta nu va mai putea amenința poporul nostru”, au transmis reprezentanții armatei israeliene pe platforma X, precizând că au lovit deja peste 30 de ținte, inclusiv sisteme de apărare aeriană și lansatoare de rachete.

Efectele atacului de duminică sunt devastatoare atât la nivel uman, cât și logistic. Pe lângă confirmarea morții generalului Mohammad Pakpour și a lui Ali Shamkhani, numărul persoanelor ucise într-un atac asupra unei școli de fete din orașul Minab a crescut la 118. În plan internațional, criza a provocat un blocaj major: companiile petroliere au suspendat transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, iar Israelul, Qatarul, Siria, Iranul, Irakul, Kuweitul și Bahrainul și-au închis complet spațiile aeriene, lăsând sute de mii de călători blocați pe aeroporturile din regiune.