Iranul îl sfidează pe Donald Trump

Iranul îl sfidează pe , în contextul schimburilor de focuri din , și transmit un mesaj arogant. Cel puțin două nave comerciale au anunțat că au fost lovite în timp ce încercau să traverseze calea navigabilă.

Iranul atacă navele din Strâmtoarea Ormuz

Cel puţin două nave comerciale au raportat că au fost vizate de și chiar au fost lovite, în timp ce încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Informația a fost confirmată de trei surse din domeniul securităţii maritime şi a transportului maritim. S-a întâmplat la scurtă vreme după ceIranul a anunţat că închide din nou calea navigabilă, informează Reuters.

Agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO, citată de AFP, a relatat că mai multe ambarcaţiuni rapide iraniene au tras asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz. Căpitanul navei a relatat că a fost abordat la 37 de kilometri nord-est de Oman. Atacul a fost dat de două ambarcaţiuni rapide aparţinând Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice.

Fără avertisment radio, cele două vase au deschis focul asupra petrolierului, a declarat Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit într-un comunicat postat online.

„Nava petrolieră şi echipajul său sunt în siguranţă. Autorităţile investighează”, se arată în comunicat.

Mai multe nave au fost avertizate radio

Mai multe nave comerciale au primit un mesaj radio de la marina iraniană că Strâmtoarea Ormuz este închisă din nou. În comunicarea transmisă se arăta că Iranul nu permite nici unei nave să traverseze strâmtoarea, au declarat surse din domeniul transporturilor, citate de Reuters.

Anterior, sistemele de urmărire maritimă au identificat un convoi de opt petroliere care tranzitau strâmtoarea. Aceasta a fost prima mişcare majoră de nave de la începutul războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului. Teheranul a transmis ulterior că reimpune controale militare stricte din cauză că SUA menţine blocada asupra porturilor iraniene.

Într-un mesaj sfidător postat pe canalul său de Telegram, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că marina iraniană este gata să provoace noi înfrângeri inamicilor.

„Marina curajoasă este gata să-l facă pe inamic să guste amărăciunea noilor înfrângeri”, a transmis în mesajul postat pe Telegram noul ayatollah, care nu a mai fost văzut în public de la numire.

Iranul îl sfidează pe Donald Trump

Ministrul adjunct de externe de la Teheran, Saeed Khatibzadeh, a declarat că Donald Trump „postează şi vorbeşte mult”. El a comentat afirmațiile oficialului de la Casa Albă care vorbea despre o prelungire a armistiţiului cu Iranul.

„Ştiţi, partea americană postează şi vorbeşte mult. Uneori este confuz, contradictoriu”, a spus Saeed Khatibzadeh.

El a dat răspuns unei întrebări despre Donald Trump la un forum diplomatic din Antalya, sudul Turciei. Cu câteva ore înainte, Trump anunțase „câteva veşti destul de bune”, despre Iran, fără să dea detalii. El a spus că luptele ar putea fi reluate dacă nu se va ajunge la un acord de pace până miercuri, când expiră armistițiul.

Khatibzadeh a mai declarat că nu a fost stabilită o dată pentru a doua rundă de negocieri între Washington şi Teheran, după eşecul discuţiilor de weekendul trecut din Pakistan. El a spus că nu se poate stabili o dată fără să existe un acord cu privire la cadrul de discuție. Ministrul iranian a precizat că țar sa nu se va angaja în negocieri sau întâlniri sortite eşecului, care ar putea servi drept pretext pentru o escaladare suplimentară.

Strâmtoarea Ormuz a fost reînchisă

Iranul a anunţat redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz după încheierea armistițiului de 10 zile între Israel şi Liban, mediat de SUA. Calea navigabilă urma să fie menținută deschisă până la expirarea celuilalt armistițiu, dintre SUA și Teheran. În schimbul reluării traficului, partea iraniană a solicitat ridicarea blocadei asupra porturilor sale. Această cerere nu a fost agreată de Donald Trump.

Drept urmare, sâmbătă, comandamentul forţelor armate iraniene a declarat că tranzitul prin strâmtoare a revenit la o „stare de control militar iranian strict”. El a invocat încălcări repetate ale şi acte de „piraterie” sub pretextul unei blocade.

Un purtător de cuvânt militar iranian a declarat că Teheranul a fost de acord, „cu bună-credinţă” să permită trecerea controlată a unui număr limitat de petroliere şi nave comerciale. Acţiunile continue ale SUA au forţat Teheranul să restabilească controale mai stricte asupra transportului maritim prin punctul strategic de blocare, a precizat el.