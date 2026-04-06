Iranul îi trimite la plimbare pe negociatorii americani. Teheranul refuză discuțiile sub presiunea ultimatumurilor lui Trump

Adrian Teampău
06 apr. 2026, 14:08
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Iranul refuză negocieri sub amenințare
  2. Ce șanse are un armistițiu în Orientul Mijlociu?
  3. SUA vor ca Iranul să redeschidă traficul în Ormuz

Iranul a anunțat că nu va negocia o încetare a focului sub presiunea amenințărilor lui Donald Trump. Șeful de la Casa Albă a dat termen până marți, iranienilor să accepte un acord de pace. În caz contrar, a amenințat cu atacuri devastatoare. 

Oficialii de la Teheran au transmis că nu vor negocia, sub presiune, cu Statele Unite un eventual acord de încetare a focului. Iranienii au respins amenințările ultimative ale lui Trump.

Iranul refuză negocieri sub amenințare

Oficialii de la Teheran au respins orice tentativă de negociere a unui acord de pace cu SUA sub presiunea ultimatumurilor lui Donald Trump. Iranul a formulat propriile poziţii şi cereri ca răspuns la propunerile de armistiţiu ce i-au fost transmise prin intermediari. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe iranian, în contextul speculaţiilor privind discuţii asupra unui armistiţiu de 45 de zile, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Negocierile sunt incompatibile cu ultimatumurile, crimele sau ameninţările cu comiterea de crime de război”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei.

Teheranul are o listă de cerinţe, bazate pe interesele sale naţionale, care au fost deja transmise prin intermediari. Pe de altă parte, oficialii iranieni au respins cererile anterioare ale SUA și planul în 15 puncte propus de Casa Albă pentru închiderea conflictului. Acestea au fost considerate ca fiind „excesive”, a precizat oficialul iranian.

„Iranul nu ezită să exprime cu claritate ceea ce consideră a fi cereri legitime ale sale şi acest lucru nu trebuie interpretat ca un semn de compromis, ci mai degrabă ca o reflectare a încrederii sale în apărarea propriilor poziţii”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Ce șanse are un armistițiu în Orientul Mijlociu?

Purtătorul de cuvânt a precizat că Iranul a formulat răspunsurile la propunerile primite și va anunța detaliile la momentul oportun. El a precizat că un armistiţiu ar înseamna o pauză pentru regrupare şi reînarmare în vederea continuării „crimelor”.

„Cererea noastră este încheierea acestui război impus, împreună cu garanţii că acest ciclu nefast nu se va repeta”, a indicat oicialul iranian.

Potrivit publicaţiei Axios, SUA, Iranul şi un grup de mediatori regionali discută termenii unui posibil armistiţiu de 45 de zile. Acesta ar fi un prim pas în direcția încheierii războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului.

Conform publicaţiei, care face referire la patru surse americane, israeliene şi regionale, negocierile se desfăşoară prin intermediul unor mediatori pakistanezi, egipteni şi turci. Discuțiile au loc prin schimburi de mesaje text între emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, şi ministrul iranian de externe Abbas Araqchi.

SUA vor ca Iranul să redeschidă traficul în Ormuz

Medierea este axată pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit pe care îl deține Iranul. Se dorește fie scoaterea acestuia din ţară, fie diluarea, două condiții cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord.

Donald Trump a ameninţat că va dezlănţui „iadul” asupra  Iranului dacă până marţi la ora 20:00, ora Washingtonului (miercuri, ora 00:00 GMT), nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz. El a dat un ultimatum duminică dimineață cerând ca Teheranul să accepte condițiile sale.

„Dacă ei nu fac ceva până marţi seară, nu vor mai avea nicio centrală electrică şi niciun pod în picioare”, a ameninţat Trump.

În planul de pace în 15 puncte propus de Washington se cere în special predarea întregului său stoc de uraniu îmbogăţit, demontarea principalelor infrastructuri nucleare, menţinerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, renunţarea la susţinerea unor grupări armate în regiune, limitarea numărului de rachete şi a razei de acţiune a acestora. În schimb. Teheranul ar obține ridicarea sancţiunilor internaţionale şi sprijin pentru programul nuclear civil.

Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, efecte nebănuite. Trafic de butelii în cimitir (GALERIE FOTO)
Newsweek: Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
Ucrainenii au bombardat portul prin care ajunge petrol din Kazahstan în România. Livrările au fost blocate
Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung își cere scuze pentru dronele trimise în Coreea de Nord
Presiune pentru un acord de pace în Orientul Mijlociu. Trump amenință cu trimiterea forțelor terestre. Negocierile vizează un armistițiu de 45 de zile. Barilul de petrol trece de 110 dolari în Asia
Ambasadele Iranului din întreaga lume îl ironizează pe Donald Trump. ”Stăpâneşte-te, bătrâne!”
Jobul care pare prea simplu ca să fie real: Ești plătit să te filmezi când faci curat în casă. Câți bani primești
Pare imposibil, dar e real. Orașul din Europa unde chiria costă doar 0,88 euro pe an
16:10 - Bucureștenii, obligați să acopere „gaura neagră” numită Metrorex. Economistul Adrian Negrescu, despre majorarea prețului biletelor de metrou
16:02 - ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
15:59 - Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
15:54 - Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
15:34 - iPhone 17 Pro Max, direct în spațiu! Cum a ajuns un telefon să fie acceptat de NASA în misiunea Artemis II
15:34 - Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
15:33 - Poliția Română călătorește mult și scump. Bilete de avion de 300.000 de euro, comandate de Inspectoratul General
15:28 - Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
15:03 - Noi detalii despre starea sănătății lui Mircea Lucescu. Anunț oficial al Spitalului Universitar
15:00 - Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui