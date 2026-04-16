Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a purtat în ultimele ore o serie de discuții cu oficiali din China, Japonia și Pakistan, într-un context diplomatic tensionat, marcat de apropierea expirării armistițiului de două săptămâni dintre și Iran și de eforturile de relansare a negocierilor internaționale.

Beijingul vorbește despre o „fereastră pentru pace”

În cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său chinez Wang Yi, oficialul de la Beijing a descris situația actuală drept „o etapă critică de tranziție de la război la pace”, subliniind că se deschide „o fereastră pentru pace”, conform Agerpres.

China a transmis sprijin pentru menținerea armistițiului și reluarea negocierilor, considerând că acestea servesc atât intereselor Iranului, cât și stabilității regionale. Beijingul și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a juca un rol activ în procesul de detensionare din Orientul Mijlociu.

Japonia cere menținerea încetării focului

În discuția cu ministrul de externe japonez Toshimitsu Motegi, accentul a fost pus pe necesitatea menținerii încetării focului și pe evitarea escaladării conflictului. Tokyo a subliniat, de asemenea, importanța garantării securității navigației în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai sensibile rute maritime globale.

Autoritățile japoneze au descris dialogul cu Teheranul ca fiind „foarte semnificativ”, în contextul eforturilor internaționale de stabilizare a regiunii.

Pakistanul, mediator activ în relansarea negocierilor

Pe fondul intensificării diplomației regionale, șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, a efectuat o vizită la Teheran, unde a fost primit de Abbas Araqchi pentru discuții privind reluarea negocierilor dintre Iran și Statele Unite.

Islamabadul își asumă un rol de mediator și încearcă să faciliteze organizarea unei noi runde de discuții, după ce o primă întâlnire desfășurată recent s-a încheiat fără acord. Potrivit surselor diplomatice, Pakistanul promovează organizarea viitoarelor contacte, deși Geneva rămâne o alternativă tehnică.

Tensiuni persistente și negocieri incerte

Deși sunt intensificate eforturile diplomatice, o nouă rundă de negocieri directe între Washington și Teheran nu este așteptată în următoarele zile. Situația rămâne incertă, iar expirarea iminentă a armistițiului menține presiunea asupra actorilor implicați.

Islamabadul continuă demersurile diplomatice regionale, în timp ce comunitatea internațională urmărește evoluțiile cu atenție, în speranța evitării unei escaladări a tensiunilor în Orientul Mijlociu.