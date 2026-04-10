Iranul cere încheiere unui în Liban și deblocarea activelor statului, aflate sub sancțiuni, înainte de a începe negocierile de pace cu Statele Unite de la Islamabad.

Cererea a fost formulată de președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf. Dacă despre armistițiul din Liban s-a mai vorbit, ridicarea sancțiunilor nu a mi figurat printre revendicări.

Iranul pune condiții îninte de negocieri

Preşedintele parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a cerut vineri un armistiţiu în Liban şi deblocarea activelor ţării sale, afectate de sancțiuni. Iranul a pus aceste condiții înainte de a purta orice de pace cu , transmite AFP.

„Două dintre măsurile asupra cărora părţile s-au pus de acord încă trebuie aplicate: o încetare a focului în Liban şi deblocarea activelor Iranului, înainte de începerea negocierilor. Aceste două chestiuni trebuie să fie rezolvate înainte ca negocierile să înceapă”, a scris Ghalibaf pe contul său de X.

Deblocarea activelor iraniene aflate sub sancţiuni nu a mai fost evocată public de Teheran, până acum, drept condiţie prealabilă pentru a începe negocierile. Trebuie spus că pe documentul cu cele zece cereri ale Teheranului figurează ridicarea sancţiunilor economice. După armistiţiul care a intrat miercuri în vigoare, cele două părți au stabilit să se întâlnească în Pakistan pentru discuții în vederea unui acord de pace.

JD Vance a adoptat un ton belicos

Sâmbătă este așteptat, la Islamabd, vicepreședintele american , însărcinat de Donald Trump să conducă delegația americană în negocierile cu Iranul. Înainte de mesajul transmis de Ghalibaf, el a adoptat un ton belicos, cerând Teheranului „să nu se joace” cu Washingtonul. Cele două părți au divergențe profunde în ce privește condițiile de pace, în condițiile unui armistițiu fragil.

„Aşa cum a spus preşedintele Statelor Unite, dacă iranienii sunt pregătiţi să negocieze de bună-credinţă, noi suntem absolut dispuşi să le întindem mâna”, a afirmat Vance, înainte de a se îmbarca la bordul avionului Air Force Two.

El a ținut să sublinieze că nu va accepta compromisuri, spunând că „dacă vor încerca să se joace cu noi, vor vedea că echipa noastră de negociere nu se va arăta foarte receptivă”. Pe de altă parte, a precizat, echipa sa va încerca să ducă negocieri pozitive.

Armistițiul cu Iranul pus în pericol de Israel

La acest moment nu s-a stabilit cine va face parte din delegația care va reprezent Iranul la discuțiile de la Islamabad. Este de așteptat ca influentul preşedinte al parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, să fie printre negociatori.

Încetarea focului dintre SUA şi Iran a intrat vineri în a treia zi. Acordul este pus în pericol de atacurile israeliene care au ucis peste 300 de persoane în Liban.

Totodată, divergențele dintre Statele Unite și Iran sunt foarte mari în ceea ce privește traficul prin Strâmtoarea Ormuz, uraniul îmbogățit și stocurile de rachete ale Teheranului. Propunerea americană se concentrează pe uraniul îmbogăţit al Iranului, rachetele balistice, o relaxare a sancţiunilor şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

De partea cealaltă, iranienii doresc să dețină controlul în strâmtoare și să impună o taxă pentru navele care tranzitează zona, încetarea operaţiunilor militare în întreaga regiune şi ridicarea sancţiunilor.