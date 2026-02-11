B1 Inregistrari!
Irlanda oferă artiștilor un venit săptămânal garantat. Ce presupune programul unic lansat de stat

Irlanda oferă artiștilor un venit săptămânal garantat. Ce presupune programul unic lansat de stat

Iulia Petcu
11 feb. 2026, 12:35
Irlanda oferă artiștilor un venit săptămânal garantat. Ce presupune programul unic lansat de stat
sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce presupune programul prin care artiștii primesc bani săptămânal
  2. De ce a decis Irlanda să transforme proiectul pilot într-un program permanent
  3. Cum influențează stabilitatea financiară activitatea artistică

Irlanda face un pas rar întâlnit în politicile culturale europene, lansând un program permanent de sprijin financiar destinat artiștilor. Inițiativa vine după testarea unui model pilot și urmărește să ofere stabilitate într-un sector marcat frecvent de incertitudine.

Ce presupune programul prin care artiștii primesc bani săptămânal

Statul irlandez a lansat programul „Venit de Bază pentru Artă”, prin care 2.000 de artiști vor primi un venit săptămânal de 325 de euro. Beneficiarii vor fi selectați aleatoriu și sprijiniți în cicluri de câte trei ani, următorul ciclu urmând să înceapă în 2026. Anunțul a fost făcut în Dublin de ministrul Culturii, Patrick O’Donovan, care a descris inițiativa drept una fără precedent la nivel european.

„Este un pas uriaș înainte pe care alte țări nu îl fac”, a declarat oficialul, potrivit The Guardian. El a subliniat că proiectul reprezintă „un început” și că speră la extinderea sa în viitor. „Pentru prima dată în istoria statului, avem acum, pe o bază permanentă, o structură de venit de bază care va revoluționa și, în multe feluri, va diferenția Irlanda de alte țări în ceea ce privește valoarea acordată culturii și creativității”.

De ce a decis Irlanda să transforme proiectul pilot într-un program permanent

Inițiativa permanentă vine după un program pilot derulat între 2022 și 2025, destinat artiștilor afectați de restricțiile pandemiei de Covid-19. Potrivit studiilor citate de presa britanică, proiectul a redus semnificativ riscul de deprivare forțată în rândul artiștilor. De asemenea, au fost raportate scăderi ale anxietății și o dependență mai mică de alte surse de venit, relatează Libertatea.

Analiza comandată de guvern arată că cele 72 de milioane de euro investite au fost recuperate indirect. Creșterea cheltuielilor în sectorul artistic, productivitatea mai mare și scăderea apelării la alte forme de asistență socială au compensat costurile inițiale.

Cum influențează stabilitatea financiară activitatea artistică

Peter Power, membru al conducerii Campaniei Naționale pentru Artele din Irlanda, a explicat impactul direct al programului asupra vieții artiștilor. „Artiștii incluși în program au petrecut mai mult timp creând și mai puțin timp blocați în locuri de muncă nespecifice doar pentru supraviețuire, iar mulți dintre ei au reușit să se întrețină exclusiv prin munca lor artistică”.

Programul permite accesul la sprijin timp de trei ani dintr-un interval de șase ani, cu înscrieri deschise din mai 2026. Cu un buget inițial de 18,27 milioane de euro, plățile vor începe în septembrie 2026. Sociologul Jenny Dagg avertizează însă că „venitul oferit este unul suplimentar”.



