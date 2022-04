Irpin: Femeile și fetele au fost împușcate, apoi călcate cu tancurile / În Bucha, rușii au ucis copii, femei și toți bărbații între 18 și 60 de ani / „Am găsit oameni cu mâinile și picioarele legate, împușcați în ceafă” (VIDEO)

Oleksandr Markushin, primarul orașului Irpin, de curând din mâinile soldaților ruși, a declarat că invadatorii au ucis femei și fete, apoi le-au călcat cu tancurile. În Bucha, localitate de curând, toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani au fost omorâți de ruși. Pe lângă ei, multe femei și mulți copii. Unele femei au fost violate, apoi ucise, iar rușii au încercat să le ardă trupurile. E un genocid, a susținut primarul Kievului, Vitali Kliciko.

„În Irpin, ocupanții au împușcat femei și fete, apoi au trecut cu tancurile peste ele. Primarul orașului, Oleksandr Markushin, a spus asta într-un interviu”, a transmis NEXTA, pe Twitter.

In , the occupiers shot women and girls and then drove tanks over them

The mayor of the city, Oleksandr Markushin, said this in an interview

— NEXTA (@nexta_tv)