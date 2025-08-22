B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza

Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza

Adrian Teampău
22 aug. 2025, 10:32
Ultimatum pentru Hamas. Israelul amenință cu distrugerea orașului Gaza
Sursa: Israel Defense Forces /Facebook

Israelul și-a pierdut răbdarea cu organizația palestiniană Hamas și îi transmite un ultimatum, amenințând cu distrugerea orașului Gaza. De altfel, IDF, forțele armate israeliene, au declanșat prima fază a asaltului asupra oraşului şi a cucerit deja o suburbie.

Cuprins:

  • Ce ultimatum a transmis Israelul organizației Hamas
  • Armata israeliană a atacat orașul Gaza

Ce ultimatum a transmis Israelul organizației Hamas

Oraşul Gaza va fi distrus, așa cum s-a întâmplat și cu alte orașe din Fâșia Gaza, dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel. Amenințarea vine din partea ministrului apărării de la Tel Aviv, Israel Katz, după cum informează AFP.

„În curând, porţile iadului se vor deschide asupra ucigaşilor şi violatorilor (grupării) Hamas în Gaza, până când vor accepta condiţiile stabilite de Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor şi dezarmarea”, a scris ministrul Israel Katz pe contul său de pe platforma X.

El a avertizat că un eventual refuz al reprezentanților grupării palestiniene va determina armata israeliană să distrugă orașul Gaza în ruine, așa cum s-a întâmplat în Rafah sau în Beit Hanoun. Cele două orașe au fost distruse de armată în războiul pe care îl poartă împotriva Hamas de aproape doi ani.

„Dacă nu acceptă, Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanoun”, a adăugat Katz.

Armata israeliană a atacat orașul Gaza

Armata israeliană a lansat prima etapă a operațiunii de cucerire a oraşului Gaza. Forțele IDF au preluat controlul asupra unei suburbii, după cum au anunțat oficialii armatei, potrivit Reuters.

Planul de ocupare a oraşului Gaza a fost aprobat de ministrul apărării Israel Katz, care a ordonat şi mobilizarea a 60.000 de rezervişti pentru a participa la operaţiune. Ministrul israelian a aprobat, de asemenea, pregătirile umanitare pentru evacuarea populaţiei din oraş.

Israelul a anunţat încă de la începutul lunii că intenționează să preia controlul asupra oraşului Gaza şi a taberelor de refugiaţi din apropiere. Scopul urmărit, declarat oficial, este de a lichida Hamas şi de a elibera ostaticii ţinuţi în Fâşia Gaza.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat
Externe
Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat
Jaf la benzinărie încheiat tragic. Un polițist a fost împușcat mortal
Externe
Jaf la benzinărie încheiat tragic. Un polițist a fost împușcat mortal
Atac în Columbia. Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
Externe
Atac în Columbia. Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite
Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro
Externe
Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro
Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza. Analistul politic Andrei Schwartz: “Hamasul trebuie să elibereze ostaticii. Hamasul nu mai poate să guverneze Fâșia Gaza pentru că Israelul a fost păcălit ani de zile” (VIDEO)
Externe
Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza. Analistul politic Andrei Schwartz: “Hamasul trebuie să elibereze ostaticii. Hamasul nu mai poate să guverneze Fâșia Gaza pentru că Israelul a fost păcălit ani de zile” (VIDEO)
A intrat în Cartea Recordurilor, la 102 ani. Cine este cel mai în vârstă bărbat care a urcat pe Muntele Fuji
Externe
A intrat în Cartea Recordurilor, la 102 ani. Cine este cel mai în vârstă bărbat care a urcat pe Muntele Fuji
Armand Goșu, despre Summitul din Alaska: “E foarte dificil să nu ajungi la concluzia că Putin e câștigătorul”/ “Toată lumea e într-o competiție, să îl păcălim pe Trump” (VIDEO)
Externe
Armand Goșu, despre Summitul din Alaska: “E foarte dificil să nu ajungi la concluzia că Putin e câștigătorul”/ “Toată lumea e într-o competiție, să îl păcălim pe Trump” (VIDEO)
Tragedie pentru o familie din SUA. O femeie și-a ucis soțul și copiii. Ce declarase înainte de incident
Externe
Tragedie pentru o familie din SUA. O femeie și-a ucis soțul și copiii. Ce declarase înainte de incident
Slovacia își monitorizează populația de urși. Măsura este necesară după creșterea agresiunilor provocate de animale
Externe
Slovacia își monitorizează populația de urși. Măsura este necesară după creșterea agresiunilor provocate de animale
Forța de garantare a păcii în Ucraina va fi în România. SUA ar putea trimite F-35 la Constanța
Externe
Forța de garantare a păcii în Ucraina va fi în România. SUA ar putea trimite F-35 la Constanța
Ultima oră
11:26 - De ce merită să joci poker: Care sunt atuurile acestui joc de cărți atât de complex?
11:24 - Fetiță de 9 ani, agresată în plină stradă. Bunica ei era de față. Ce s-a întâmplat cu agresorul
11:13 - Partener strategic în managementul proiectelor de print: WEB2PRINT București
10:55 - Polițist de penitenciar, reținut pentru că ar fi sprijinit traficanți de droguri. Ce au transmis autoritățile
10:30 - Artiști de muzică populară, condamnați după ce au fost acuzați că au înșelat statul în pandemie. Ce nume sonore din folclor se află pe listă
10:28 - Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai
10:10 - Avantajele pompelor cu pistoane față de alte tipuri de pompe hidraulice
09:56 - Bărbat de 46 de ani, găsit mort la Cotul Măcinului. Cum a dispărut în apele Dunării
09:51 - „Îmi pune mâna pe picior”. Mesajul disperat al unei tinere, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace un accident
09:39 - Atacurile ucrainene produc consecințe în economia rusă. Prețurile la benzină au explodat