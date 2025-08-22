Israelul și-a pierdut răbdarea cu organizația palestiniană și îi transmite un ultimatum, amenințând cu distrugerea orașului Gaza. De altfel, IDF, forțele armate israeliene, au declanșat prima fază a asaltului asupra oraşului şi a cucerit deja o suburbie.

Cuprins:

Ce ultimatum a transmis Israelul organizației Hamas

Armata israeliană a atacat orașul Gaza

Oraşul Gaza va fi distrus, așa cum s-a întâmplat și cu alte orașe din , dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de . Amenințarea vine din partea ministrului apărării de la Tel Aviv, Israel Katz, după cum informează AFP.

„În curând, porţile iadului se vor deschide asupra ucigaşilor şi violatorilor (grupării) Hamas în Gaza, până când vor accepta condiţiile stabilite de Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor şi dezarmarea”, a scris ministrul Israel Katz pe contul său de pe platforma X.

El a avertizat că un eventual refuz al reprezentanților grupării palestiniene va determina armata israeliană să distrugă orașul Gaza în ruine, așa cum s-a întâmplat în Rafah sau în Beit Hanoun. Cele două orașe au fost distruse de armată în războiul pe care îl poartă împotriva Hamas de aproape doi ani.

„Dacă nu acceptă, Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanoun”, a adăugat Katz.

אישרנו אתמול את תוכניות צה”ל להכרעת החמאס בעזה – באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.

בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה – עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם.

אם לא יסכימו – עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz)

Armata israeliană a lansat prima etapă a operațiunii de cucerire a oraşului Gaza. Forțele IDF au preluat controlul asupra unei suburbii, după cum au anunțat oficialii armatei, potrivit Reuters.

Planul de ocupare a oraşului Gaza a fost aprobat de ministrul apărării Israel Katz, care a ordonat şi mobilizarea a 60.000 de rezervişti pentru a participa la operaţiune. Ministrul israelian a aprobat, de asemenea, pregătirile umanitare pentru evacuarea populaţiei din oraş.

Israelul a anunţat încă de la începutul lunii că intenționează să preia controlul asupra oraşului Gaza şi a taberelor de refugiaţi din apropiere. Scopul urmărit, declarat oficial, este de a lichida Hamas şi de a elibera ostaticii ţinuţi în Fâşia Gaza.