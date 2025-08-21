Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza. Analistul politic Andrei Schwartz: “Hamasul trebuie să elibereze ostaticii. Hamasul nu mai poate să guverneze Fâșia Gaza pentru că Israelul a fost păcălit ani de zile” (VIDEO)

Analistul politic a făcut câteva comentarii importante legate de decizia Israelului de a demara planul de ocupație asupra orașului . El a explicat în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Dan Gabor, că Gaza este împărțită în cinci orașe, iar orașul Gaza este cel mai populat, unde se află conducerea militară a Hamas și cei 50 de israelieni răpiți pe 7 octombrie. Schwartz a subliniat că Hamas a folosit ostaticii ca scut de protecție pentru teroriștii săi și a expus riscurile pe care această situație le prezintă atât pentru ostatici, cât și pentru populația civilă.

De asemenea, Schwartz a menționat că Israelul nu a intrat în orașul Gaza din cauza pericolelor inerente, inclusiv pentru că acolo ar fi fost puși în pericol ostaticii israelieni și riscarea vieților civililor. El a subliniat că Hamas trebuie să își respecte obligațiile și să elibereze ostaticii, menționând că deciziile militare implică riscuri, dar inacțiunea poate duce la aceleași rezultate fatale.

Cuprins:

Ce spune Andrei Schwartz despre planul Israelului

Ostaticii israelieni, în pericol din cauza deciziei Israelului?

“În primul rând, nu e un plan de ocupare a orașului Gaza. Sunt 5 orașe, practic, în care este împărțită Fâșia Gaza. Orașul Gaza este al doilea, pornind de la nord spre sud și este cel mai populat.

Acolo se află rămășițele conducerii militare, a mișcării teroriste Hamas și foarte important, acolo se află cei 50 de israelieni care au fost răpiți pe 7 octombrie și care se află încă în mâinile teroriștilor, dintre care 28 sunt, din păcate, confirmați a fi fost uciși, fie pe 7 octombrie, fie ulterior și undeva la 20 se speră că ar mai fi în viață.

Deci în atâtea zeci de luni care au trecut de atunci, mișcarea teroristă Hamas i-a ținut, pe de o parte, pe acești oameni răpiți de la festivalul acela de muzică Nova și din satele din sudul Israelului, i-a ținut pe aceștia în tuneluri, înfometându-i, schingiuindu-i, a ținut trupurile, și a ucis și a ținut trupurile israelienilor, din nou, răpiți în acele condiții și, pe de altă parte, și-a asigurat un scut de protecție în jurul teroriștilor înarmați din propriile familii, familiile arabe din Gaza.

De aceea, Israelul nu a intrat în orașul Gaza. Chiar dacă a intrat în restul Fâșiei Gaza, Israelul nu a intrat în orașul Gaza pentru că acolo ar fi fost puși, pe de o parte, în pericol ostaticii israelieni, care se știa că au fost duși acolo și în tunelurile de sub oraș și, pe de altă parte, pentru că ar prezenta un risc asupra populației civilă.

După cum ați spus mai devreme, în ciuda protestelor unor lideri precum Macron și în ciuda faptului că asta ar pune în pericol copiii palestinieni. Păi cine ar trebui să fie preocupați, în primul rând, cu protejarea copiilor palestinieni? Păi chiar rudele lor, teroriștii Hamas, cei care au fost aleși la conducerea Fâșiei Gaza de către palestinieni, în ciuda faptului că ei știau că singurul scop al teroriștilor Hamas este de a ataca Israelul, de a distruge Israelul, nu doar de a ataca Israelul.

Deci a spune că Israelul trebuie să se preocupe, în primul rând, de binele palestinienilor, de orice vârstă ar fi aceștia, este ca și cum am spune, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, că puterile aliate – Statele Unite, Marea Britanie și și restul țărilor aliate – ar trebui să se preocupe întâi de binele civililor germani și apoi de binele civililor din țările lor.

Nu, nu așa funcționează dreptul internațional, nu așa funcționează legile războiului și nu așa funcționează morala de bun-simț.

Deci Hamasul trebuie să elibereze ostaticii. Acesta este scopul Israelului anunțat încă de pe 7 octombrie. Hamasul nu mai poate să guverneze Fâșia Gaza pentru că Israelul a fost păcălit ani de zile, că scopul, totuși, al liderilor Hamas este de a construi o societate acolo, când colo, scopul și mijloacele au fost acelea de a crea un oraș subteran sub Gaza, tuneluri, mii de kilometri pătrați de tuneluri de atac și, respectiv, pentru a ține acolo pe cei pe care urmau să-i răpească.

Și cu asta s-a trezit Israelul într-o sâmbătă dimineață, o zi de sărbătoare pentru Israel, cu acel oribil masacru pe scară largă, iar încă un lucru foarte important.

Cifrele pe care le-ați citat și dumneavoastră ceva mai devreme vin din gura teroriștilor Hamas. Eu aș cauționa, aș avertiza încă o dată inclusiv media din România, să nu preia ad literam sursele Hamas, la fel cum și, din nou, nu este vorba doar de media din România, să nu fiu greșit înțeles. Sunt preluate aceste cifre ad literam de către agențiile de presă internaționale, France Press, Reuters, etc și pe această cale sunt apoi trimise către stațiile TV și nu numai, din întreaga lume, dar, din nou, sursa primară și singura sursă pentru aceste informații, inclusiv ceea ce primesc Națiunile Unite sunt teroriștii Hamas. Să nu avem încredere în ceea ce ne spun teroriștii, fie că sunt Hamas în Gaza, fie că sunt frații lor întru credință și teorism”, a explicat Andrei Schwartz.

Ostaticii israelieni, în pericol din cauza deciziei Israelului?

Întrebat dacă decizia lui Benjamin Netanyahu nu pune în pericol tocmai viețile acelor ostatici, analistul politic a spus:

“Este o întrebare foarte bună. Logica ne spune că ba da, viețile lor sunt puse, de asemenea, în pericol, dar vreau să vă spun ceva. Se întâmplă că ieri s-a împlinit exact un an de când teroriștii Hamas au executat 6 dintre tinerii israelieni, care erau în mâinile lor, într-unul dintre tunelurile de sub Gaza.

Deci și acțiunea, și inacțiunea israeliană presupun aceleași riscuri, până la urmă, asupra asupra vieții celor răpiți și niciun fel de decizie militară nu este una ideală în aceste condiții și tocmai asta este ceea ce a reușit să facă Hamas. Ei au gandit acest plan timp de mai bine de 18 ani, de când au preluat puterea asupra Fâșiei Gaza prin alegeri, din nou”.