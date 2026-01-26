Israelul va redeschide punctul de trecere Rafah dintre Fâșia Gaza și Egipt doar după finalizarea operațiunii de localizare și recuperare a cadavrului ultimului ostatic israelian rămas în enclavă, a anunțat duminică seara biroul premierului Benjamin Netanyahu. Decizia vine în contextul acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas și al planului de pace susținut de Statele Unite, însă autoritățile israeliene mențin condiții stricte pentru acest pas.

Redeschiderea Rafah, amânată în ciuda acordului de încetare a focului

Redeschiderea punctului de trecere Rafah era prevăzută încă din faza inițială a planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, în conformitate cu acordul de încetare a focului încheiat în octombrie între Israel și Hamas, scrie Adevărul.

Cu toate acestea, Israelul a subliniat în mod repetat că va permite reluarea traficului prin această graniță doar după returnarea tuturor ostaticilor israelieni, vii sau decedați, deținuți de facțiunile militante palestiniene.

Ultimul ostatic rămas: Ran Gvili

Potrivit autorităților israeliene, toate cadavrele ostaticilor au fost recuperate, cu excepția celui al ofițerului de poliție Ran Gvili. Armata israeliană a anunțat că a declanșat o „operațiune țintită” în nordul Fâșiei Gaza pentru a recupera rămășițele acestuia. Un oficial militar a precizat că există „mai multe piste de informații” privind posibila localizare a trupului.

„Armata israeliană desfășoară în prezent o operațiune concentrată pentru a epuiza toate informațiile adunate în efortul de a localiza și returna ostaticul căzut, sergentul-major Ran Gvili, de binecuvântată memorie”, se arată într-un comunicat al biroului premierului Netanyahu. Acesta adaugă că, după încheierea operațiunii, „Israelul va deschide punctul de trecere Rafah”.

Declarații contradictorii privind calendarul

Anterior acestui anunț, Ali Shaath, șeful unui comitet palestinian de tranziție susținut de Statele Unite pentru administrarea temporară a Fâșiei Gaza, declarase că punctul de trecere Rafah urma să fie redeschis în cursul acestei săptămâni. Anunțul Israelului contrazice însă acest calendar și indică faptul că decizia finală depinde exclusiv de rezultatul operațiunii militare aflate în desfășurare.

Rafah reprezintă singura rută de intrare și ieșire din Gaza pentru aproape toți cei peste două milioane de locuitori ai enclavei, iar menținerea sa închisă are un impact major asupra situației umanitare din regiune.

Acces limitat și control strict

Biroul premierului Netanyahu a subliniat că, chiar și după redeschidere, punctul de trecere Rafah va funcționa într-un regim limitat.

Accesul va fi permis exclusiv pietonilor și doar în baza unui mecanism complet de inspecție israelian. Partea palestiniană a punctului de trecere se află sub control militar israelian din 2024.

Etapa a doua a planului de pace

Luna aceasta, Washingtonul a anunțat că planul de pace a intrat în a doua fază, care prevede retragerea trupelor israeliene din Gaza și cedarea controlului administrativ al teritoriului de către Hamas.

Cu toate acestea, surse citate de Reuters au declarat săptămâna trecută că Israelul intenționează să limiteze numărul palestinienilor care intră în Gaza prin punctul de trecere cu Egiptul, pentru a se asigura că numărul celor care părăsesc teritoriul îl depășește pe cel al celor care intră.