B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Israelul amână redeschiderea punctului Rafah până la recuperarea ultimului ostatic

Israelul amână redeschiderea punctului Rafah până la recuperarea ultimului ostatic

Selen Osmanoglu
26 ian. 2026, 07:41
Israelul amână redeschiderea punctului Rafah până la recuperarea ultimului ostatic
Sursa Foto: Hepta
Cuprins
  1. Redeschiderea Rafah, amânată în ciuda acordului de încetare a focului
  2. Ultimul ostatic rămas: Ran Gvili
  3. Declarații contradictorii privind calendarul
  4. Acces limitat și control strict
  5. Etapa a doua a planului de pace

Israelul va redeschide punctul de trecere Rafah dintre Fâșia Gaza și Egipt doar după finalizarea operațiunii de localizare și recuperare a cadavrului ultimului ostatic israelian rămas în enclavă, a anunțat duminică seara biroul premierului Benjamin Netanyahu. Decizia vine în contextul acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas și al planului de pace susținut de Statele Unite, însă autoritățile israeliene mențin condiții stricte pentru acest pas.

Redeschiderea Rafah, amânată în ciuda acordului de încetare a focului

Redeschiderea punctului de trecere Rafah era prevăzută încă din faza inițială a planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, în conformitate cu acordul de încetare a focului încheiat în octombrie între Israel și Hamas, scrie Adevărul.

Cu toate acestea, Israelul a subliniat în mod repetat că va permite reluarea traficului prin această graniță doar după returnarea tuturor ostaticilor israelieni, vii sau decedați, deținuți de facțiunile militante palestiniene.

Ultimul ostatic rămas: Ran Gvili

Potrivit autorităților israeliene, toate cadavrele ostaticilor au fost recuperate, cu excepția celui al ofițerului de poliție Ran Gvili. Armata israeliană a anunțat că a declanșat o „operațiune țintită” în nordul Fâșiei Gaza pentru a recupera rămășițele acestuia. Un oficial militar a precizat că există „mai multe piste de informații” privind posibila localizare a trupului.

„Armata israeliană desfășoară în prezent o operațiune concentrată pentru a epuiza toate informațiile adunate în efortul de a localiza și returna ostaticul căzut, sergentul-major Ran Gvili, de binecuvântată memorie”, se arată într-un comunicat al biroului premierului Netanyahu. Acesta adaugă că, după încheierea operațiunii, „Israelul va deschide punctul de trecere Rafah”.

Declarații contradictorii privind calendarul

Anterior acestui anunț, Ali Shaath, șeful unui comitet palestinian de tranziție susținut de Statele Unite pentru administrarea temporară a Fâșiei Gaza, declarase că punctul de trecere Rafah urma să fie redeschis în cursul acestei săptămâni. Anunțul Israelului contrazice însă acest calendar și indică faptul că decizia finală depinde exclusiv de rezultatul operațiunii militare aflate în desfășurare.

Rafah reprezintă singura rută de intrare și ieșire din Gaza pentru aproape toți cei peste două milioane de locuitori ai enclavei, iar menținerea sa închisă are un impact major asupra situației umanitare din regiune.

Acces limitat și control strict

Biroul premierului Netanyahu a subliniat că, chiar și după redeschidere, punctul de trecere Rafah va funcționa într-un regim limitat.

Accesul va fi permis exclusiv pietonilor și doar în baza unui mecanism complet de inspecție israelian. Partea palestiniană a punctului de trecere se află sub control militar israelian din 2024.

Etapa a doua a planului de pace

Luna aceasta, Washingtonul a anunțat că planul de pace a intrat în a doua fază, care prevede retragerea trupelor israeliene din Gaza și cedarea controlului administrativ al teritoriului de către Hamas.

Cu toate acestea, surse citate de Reuters au declarat săptămâna trecută că Israelul intenționează să limiteze numărul palestinienilor care intră în Gaza prin punctul de trecere cu Egiptul, pentru a se asigura că numărul celor care părăsesc teritoriul îl depășește pe cel al celor care intră.

Tags:
Citește și...
Delcy Rodríguez cere SUA să nu se implice în politica internă a Venezuelei
Externe
Delcy Rodríguez cere SUA să nu se implice în politica internă a Venezuelei
Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger
Externe
Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger
Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
Externe
Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev
Externe
Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev
Danezii boicotează produsele americane pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Cum au ajuns aplicațiile mobile instrumente de protest
Externe
Danezii boicotează produsele americane pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Cum au ajuns aplicațiile mobile instrumente de protest
Tulburări în centrul orașului Tirana după proteste antiguvernamentale. Unde au avut loc incidentele și ce acuză liderii opoziției (FOTO, VIDEO)
Externe
Tulburări în centrul orașului Tirana după proteste antiguvernamentale. Unde au avut loc incidentele și ce acuză liderii opoziției (FOTO, VIDEO)
Închisoare pe viaţă pentru traficanţii de migranţi ilegali. Grecia înăsprește legislația în domeniul migrației
Externe
Închisoare pe viaţă pentru traficanţii de migranţi ilegali. Grecia înăsprește legislația în domeniul migrației
O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia programată duminica viitoare. Cum văd americanii relația dintre ruși și ucraineni
Externe
O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia programată duminica viitoare. Cum văd americanii relația dintre ruși și ucraineni
Încă un civil împușcat mortal de agenții federali în Minnesota. Situația devine tensionată. Autoritățile au stabilit identitatea victimei. Noi înregistrări video UPDATE
Externe
Încă un civil împușcat mortal de agenții federali în Minnesota. Situația devine tensionată. Autoritățile au stabilit identitatea victimei. Noi înregistrări video UPDATE
Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina – SUA – Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi
Externe
Zelenski anunță continuarea trilateralei Ucraina – SUA – Rusia. Aprecieri rezervate despre rezultatele discuțiilor de la Abu Dhabi
Ultima oră
08:20 - Ceață densă pe autostrăzi și drumuri naționale. Avertizare Infotrafic pentru șoferi
08:18 - Delcy Rodríguez cere SUA să nu se implice în politica internă a Venezuelei
00:05 - Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger
23:32 - Fotbal în Superliga. FCSB, umilită pe teren propriu de CFR Cluj. Pe cine consideră vinovat Gigi Becali
22:59 - Bani în plus pentru militarii care rămân în activitate și după atingerea vârstei de pensionare. Propunere la Ministerul Apărării (VIDEO)
22:18 - Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
21:52 - Radu Miruță, invitat să-și ceară scuze pentru declarațiile controversat referitoare la Ceaușescu. Ministrul USR susține că a vrut să spună altceva
21:02 - Bolojan, îndemnat să-și strângă lucrurile din biroul de la Guvern: „Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă în direcţie greşită…”
20:32 - Mandat de arestare pentru bucureșteanul care a sechestrat o femeie și pe copilul acesteia. Procurorii l-au acuzat de încălcarea ordinului de protecție
20:09 - Crima de la Cenei, Timiș. Protest spontan în fața casei bunicului adolescentului suspect de 13 ani