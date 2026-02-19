Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor

O tentativă de răpire care a pus în alertă autoritățile din Roma, Italia, și a isterizat mediul online s-a dovedit a fi o simplă confuzie a unei bone aflată în prima ei zi de serviciu.

Cum a stârnit bona panica generală

Pe 11 februarie, o femeie ce părea confuză a intrat într-o creșă și i-a arătat unei îngrijitoare o fotografie cu doi copii.

Îngrijitoarea a crezut că-l recunoaște pe unul dintre copii și a anunțat-o ​​pe educatoare. Aceasta din urmă, însă, a refuzat să predea copilul femeii.

Educatoarea a anunțat apoi părinții copilului, o fetiță în vârstă de 3 ani, care, speriați că micuța a fost ținta unei tentative de răpire, au depus plângere la poliție. Ei le-au spus agenților că nu au avut niciodată o bonă.

Ce au descoperit polițiștii

Carabinierii au reconstituit incidentul și, cu ajutorul camerelor de supraveghere din zonă, au aflat ce s-a întâmplat, scrie

Filmările au arătat că femeia refuzată de creșă a intrat apoi la școala primară din apropiere, de unde a ieșit cu doi copii.

Femeia s-a dovedit a fi bona celor doi copii, dar era în prima zi de muncă la familia respectivă și nu știa la ce unitate de învățământ să meargă. Iar fotografia a stârnit confuzie deoarece era una a copiilor veche de mai mulți ani.