Istoricul Cosmin Popa: Putin și cei care îl susțin sunt puternici doar dacă le permitem să ne șantajeze / Kremlinul va căuta să creeze în jurul UE un spațiu de insecuritate / Iarna va fi un test de anduranță pentru europeni

„Putin și cei care îl susțin sunt puternici, doar dacă le permitem să ne șantajeze, să ne submineze încrederea în valorile noastre și mai ales să ne facă să ne îndoim de cine suntem cu adevărat”, a declarat istoricul Cosmin Popa, specialist în probleme ruse și sovietice și cercetător științific la Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga”, într-un interviu pentru

Acesta a mai susținut că asistăm la prăbușirea sistemului de securitate organizat de Rusia în fosta URSS. Pe de altă parte, liderul de la Kremlin încă mai are pârghii pentru a destabiliza mai multe state, inclusiv Republica Moldova, și astfel să creeze în jurul Uniunii Europene un spațiu de insecuritate.

Cât despre ale premierului ungar Viktor Orban, Popa a susținut că între Moscova și Budapesta funcționează cel puțin

„Georgia, Armenia, Moldova, Serbia toate sunt țări în care regimul Putin încă deține prin ocupație directă, aranjamente frauduloase de securitate sau corupție politică, poziții foarte puternice. Kremlinul va căuta să creeze în jurul Uniunii Europene un spațiu de insecuritate, subminând în paralel coeziunea internă și economia societăților occidentale. Doar astfel Rusia poate deveni puternică, pe un fond european dominat de frici, dificultăți economice și conflicte sociale.

Iarna care va veni va aduce cu sine un adevărat război al nervilor, însemnând un adevărat test de anduranță pentru economiile și societățile europene. Este penultimul „argument” pe care îl mai are Kremlinul, dar asta nu înseamnă că timpul se scurge în favoarea sa. Lovitura pe care Moscova lui Putin vrea să o dea lumii trebuie să fie rapidă și devastatoare, dar dacă lumea va rezista, regimul său se va prăbuși ca un castel de cărți de joc”, a declarat Cosmin Popa, pentru G4Media.

Când s-ar putea descotorosi rușii de regimul Putin

Cosmin Popa a susținut că Rusia are încă destule resurse să-și continue războiul din Ucraina, dar folosirea sa va fi târzie și ineficientă din cauza degringoladei organizatorice și deficitului acut de legitimitate al acestui război.

„Rușii vor înceta să dea crezare propagandei Kremlinului, care capătă trăsăturile unei adevărate „spălări” a creierelor, doar atunci când vor simți direct efectele politicii pe care o duce Putin, din păcate. Sunt convins că atunci când se va petrece acest lucru și vor înțelege că toate suferințele sunt doar pentru satisfacția și prestigiul unui om bolnav de putere, vor cere socoteală celor pe care regimul s-a sprijinit. Rusia nu poate supraviețui ca mare putere decât dacă va trece printr-o perioadă de transformări structurale, culturale și politice de natură să crească gradul de compatibilitatea civilizațională între ea și Occident”, a continuat istoricul, în interviul pentru G4Media.

Popa: Putin pare atât de disperat încât e dispus să pescuiască în ape tulburi, iar în Moldova are toate condițiile

Întrebat dacă Vladimir Putin mai are la dispoziție instrumente și pârghii pe care să le acționeze în avantajul său pe plan extern, istoricul a răspuns: „Desigur că în afara șantajului nuclear și a celui energetic mai are. Unele dintre ele privesc direct România, iar aici mă refer la Moldova. Putin pare atât de disperat încât este dispus să pescuiască în ape tulburi, iar în spre a face acest lucru. Chișinăul este extrem de atent, încercând să nu provoace Rusia, urmare a situației sale. Totuși, concepția cu privire la menținerea statu-quoului între Chișinău și Tiraspol are nevoie de forme noi de exprimare, care măcar să poziționeze clar lucrurile, în noul context politic și militar”.

Cum vede Cosmin Popa derapajele premierului ungar Viktor Orban

Întrebat cum vede discursurile tot mai dese anti-UE și pro-Rusia ale premierului ungar Viktor Orban, Popa a răspuns: „Din păcate pentru vecinii noștri, dar și pentru noi, în egală măsură, regimul premierului Viktor Orban începe să semene din ce în ce mai bine, cel puțin în declarațiile sale, cu cel al lui Putin. (…) El seamănă cu Putin, în multe privințe, dar este aproximativ frecventabil, în comparație cu acesta, cel puțin printre vecinii Ungariei, printre care și România”.

Acesta a mai precizat că „între Moscova și Budapesta funcționează cel puțin o alianță ideologică, susținută de o componentă energetică, ce are un substrat politic evident”.