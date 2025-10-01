Rusia poate crea condițiile pentru un atac masiv cu drone asupra României și Poloniei pentru a escalada războiul, în contextul în care oficialii polonezi și români au atribuit Rusiei mai multe incursiuni cu în spațiul lor aerian, în luna septembrie, potrivit ultimului al Institutului pentru Studierea Războiului (ISW).

Posibil plan al Rusiei pentru escaladarea războiului

Potrivit sursei citate, Kremlinul folosește adesea serviciile de informații externe pentru a răspândi acuzații nefondate de atacuri iminente, ca parte a unor campanii de dezinformare menite să slăbească sprijinul pentru Ucraina și să semene îndoieli cu privire la natura propriilor provocări ale Rusiei împotriva statelor membre NATO.

Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj ale forțelor speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia și ar putea lansa incursiuni suplimentare cu drone, dând vina pe Ucraina.

Kremlinul stabilește probabil condiții informaționale pentru a învinovăți Ucraina pentru viitoarele atacuri pe care Rusia însăși le-ar putea efectua împotriva Poloniei sau a altor state NATO. În mod similar, Rusia a acuzat Ucraina pe 26 septembrie că a efectuat recentele incursiuni ale dronelor în spațiul aerian polonez și românesc pentru a instiga un război NATO-Rusia, în ciuda faptului că oficialii polonezi și români au atribuit incursiunile Rusiei.

Aliații europeni ai Ucrainei continuă să ofere ajutor militar Ucrainei, inclusiv pentru a sprijini baza industrială de apărare a Ucrainei (DIB). Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat pe 30 septembrie că UE va aloca două miliarde de euro (aproximativ 2,3 miliarde de dolari) Ucrainei pentru producția de drone.

Von der Leyen a declarat că această finanțare va permite Ucrainei să își extindă și să își utilizeze întreaga capacitate de producție de drone și, de asemenea, va permite UE să beneficieze de o astfel de tehnologie.

Rusia încurajează protestele împotriva rezultatului alegerilor din Republica Moldova

Politicienii moldoveni legați de Kremlin ar putea convoca proteste în următoarele zile și săptămâni, înainte ca autoritățile moldovene să valideze rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, mai precizează ISW.

Blocul Patriotic, legat de Kremlin, a susținut pe 30 septembrie că autoritățile moldovene au comis încălcări electorale „grave” și că blocul va „căuta dreptate prin proteste stradale, în instanțe și, dacă este necesar, la Curtea Constituțională”.

Politicienii moldoveni legați de Kremlin au declarat pe 29 septembrie că vor contesta rezultatele alegerilor sub pretextul încălcărilor electorale. Oficiali de rang înalt de la Kremlin continuă să susțină acuzațiile politicienilor moldoveni legați de Kremlin privind frauda electorală și încălcările acesteia.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pe 30 septembrie că alegerile au fost „frauduloase” și că autoritățile moldovene „au manipulat în mod flagrant” voturile.

Președinta Consiliului Federației Ruse, Valentina Matvienko, a susținut pe 29 septembrie că președintele moldovean, Maia Sandu, a adus Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS), care a câștigat majoritatea parlamentară în alegeri, la victorie „la baionetă” și că alegerile au fost nelegitime.

Matvienko a susținut că cetățenii moldoveni nu vor recunoaște alegerile. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) rus, Maria Zaharova, a susținut pe 29 septembrie că alegerile au fost „fără precedent de murdare” și că autoritățile moldovene au folosit mecanisme extralegale, șantaj și amenințări.

Legislația moldovenească prevede că Comisia Electorală Centrală (CEC) trebuie să întocmească un raport privind rezultatele alegerilor parlamentare în termen de cinci zile de la alegeri și apoi să prezinte raportul Curții Constituționale în termen de o zi – până pe 4 octombrie.

Curtea Constituțională trebuie apoi să confirme sau să invalideze legalitatea alegerilor în termen de 10 zile de la primirea raportului CEC (cel târziu pe 14 octombrie). Concurenții electorali pot solicita autorităților să renumere voturile până când instanța confirmă rezultatele.

Curtea Constituțională poate declara alegerile invalide dacă constată încălcări ale codului electoral în timpul procesului electoral sau al numărării voturilor care au influențat rezultatele. ISW continuă să evalueze faptul că Kremlinul a stabilit condiții pentru a genera proteste (posibil violente) pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere după alegeri și ar putea lansa proteste pentru a contesta rezultatele alegerilor.

Kremlinul ar putea încă să plănuiască să declanșeze proteste violente chiar dacă Curtea Constituțională va valida rezultatele în octombrie 2025, posibil pentru a genera o imagine în oglindă, inițiată de Kremlin, a protestelor pro-europene spontane din 2014 de la Euromaidan, în Ucraina, care l-au înlăturat din funcție pe președintele ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici.