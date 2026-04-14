Trei români, din care unul minor, au fost arestați în Italia sub acuzația de omor voluntar cu circumstanțe agravante, după ce au ucis un localnic de față cu fiul său în vârstă de 11 ani, scrie presa locală.

Cum s-a produs crima

Giacomo Bongiorni, în vârstă de 47 de ani, se plimba în orașul Massa, regiunea Toscana, cu partenera sa, fiul de 11 ani și cumnatul său. La un moment dat, ei au văzut un grup de tineri beți care aruncau cu sticle în vitrina unui local. Cei doi bărbați le-au cerut să se oprească, indivizii s-au înfuriat și i-au luat la bătaie.

În timpul încăierării, Giacomo Bongiorni a fost trântit la pământ, s-a lovit cu capul de asfalt și a murit. Martorii spun că tinerii au continuat să-l lovească și după ce a rămas nemișcat pe jos.

Martor la tragedie, fiul lui îl tot ruga să se ridice, neînțelegând ce s-a întâmplat.

Cumnatul a fost spitalizat cu fracturi, iar partenera lui Bongiorni și fiul lui au ajuns tot la spital, în stare de șoc.

Cum evoluează ancheta

Trei suspecți au fost arestați: Ionuț Alexandru Miron, în vârstă de 23 de ani, Eduard Alin Căruțașu, în vârstă de 19 ani, și un minor a cărui identitate nu a fost dezvăluită de presă.

Anchetatorii au făcut deja percheziții, au audiat martorii și au examinat camerele de supraveghere din zonă. De asemenea, o autopsie va fi efectuată în zilele următoare.