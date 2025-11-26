B1 Inregistrari!
Încă un stat din UE recunoaște femicidul ca pe o infracțiune distinctă. Cum va fi pedepsit

Încă un stat din UE recunoaște femicidul ca pe o infracțiune distinctă. Cum va fi pedepsit

B1.ro
26 nov. 2025, 11:19
Încă un stat din UE recunoaște femicidul ca pe o infracțiune distinctă. Cum va fi pedepsit
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce a determinat adoptarea legii recunoașterea femicidului ca infracțiune distinctă
  2. Cum v-a fi pedepsit femicidul

Deputații din parlamentul italian au votat în unanimitate recunoașterea femicidului – uciderea unei femei, motivată de gen – ca o infracțiune distinctă. Într-o mișcare simbolică, proiectul de lege a fost aprobat în ziua dedicată eliminării violenței împotriva femeilor la nivel mondial.

Ce a determinat adoptarea legii recunoașterea femicidului ca infracțiune distinctă

Ideea unei legi privind feminicidul fusese discutată anterior în Italia, dar uciderea Giuliei Cecchettin de către fostul ei iubit a fost o tragedie care a determinat oamenii de la conducere să acționeze cu adevărat.

La sfârșitul lunii noiembrie 2023, tânăra de 22 de ani a fost înjunghiată mortal de Filippo Turetta, care apoi i-a înfășurat corpul în saci și l-a aruncat pe malul unui lac.

Uciderea a fost pe prima pagină a ziarelor până când a fost prins, dar reacția puternică a surorii Giuliei, Elena, a continuat să se audă în societate, ca un ecou. Ucigașul nu era un monstru, a spus ea, ci „fiul sănătos” al unei societăți profund patriarhale, relatează BBC.

Doi ani mai târziu, parlamentarii au votat pentru o lege privind femicidul, după o sesiune parlamentară lungă și intens dezbătută. Aceasta face din Italia unul dintre puținele locuri care clasifică femicidul drept o infracțiune distinctă.

Introdusă de prim-ministrul Giorgia Meloni, legea a fost susținută de propriul guvern de extremă dreapta, precum și de parlamentarii opoziției. Mulți au purtat panglici roșii sau jachete roșii în memoria victimelor violenței.

De acum înainte, Italia va înregistra fiecare crimă a unei femei, motivată de genul ei, drept femicid.

Cum v-a fi pedepsit femicidul

Astfel, Italia se alătură Ciprului, Maltei și Croației ca state membre ale UE care au introdus o definiție legală a femicidului în codurile lor penale.

Legea italiană se va aplica crimelor care reprezintă „un act de ură, discriminare, dominare, control sau subjugare a unei femei”.

Cele mai recente date ale poliției din Italia arată o ușoară scădere a numărului de femei ucise anul trecut la 116, dintre care 106 ar fi fost motivate de gen. În viitor, astfel de cazuri vor fi înregistrate separat și vor duce la o condamnare la închisoare pe viață.

