Jaf la o bancă din Italia. În total, 25 de persoane au fost luate ostatice de către hoți, la o bancă din Napoli. Autoritățile au intervenit de urgență după ce mai mulți indivizi înarmați au pătruns într-o sucursală bancară și au luat ostatici angajați și clienți.

Incidentul a avut loc în cartierul Arenella, în zona Vomero, la o filială a Credit Agricole, provocând panică în rândul locuitorilor, informează .

Jaf la o bancă din Italia. Ce s-a întâmplat acolo

Potrivit primelor informații, hoții s-au baricadat în interiorul clădirii, unde se aflau aproximativ 25 de persoane. Forțele de ordine au intervenit rapid, iar pompierii au forțat intrarea pentru a permite accesul echipelor de intervenție.

Zona a fost imediat izolată de , iar accesul a fost restricționat pentru a preveni extinderea situației de risc.

Cum s-a încheiat negocierile cu atacatorii

După momente tensionate și negocieri cu autoritățile, toți ostaticii au fost eliberați. Cu toate acestea, suspecții nu au fost încă capturați și rămân în interiorul sucursalei bancare. Forțele de intervenție continuă operațiunea, iar zona rămâne sub strictă supraveghere.

Șase persoane, angajați și clienți, au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, în principal din cauza atacurilor de panică. Din fericire, nu au fost raportate răni grave.

Ce detalii au oferit martorii

Potrivit declarațiilor martorilor, atacatorii purtau măști din carton reprezentând fețele unor actori celebri, un detaliu care a atras atenția anchetatorilor. La fața locului sunt așteptate trupele speciale ale carabinierilor, inclusiv unitatea de elită GIS din Livorno, precum și un negociator specializat.