James Van Der Beek, actorul care a cucerit publicul adolescent din anii 2000 prin rolul Dawson Leery din „Dawson’s Creek”, dar și pentru apariția sa în filmul „Varsity Blues”, a murit pe 11 februarie, la numai 48 de ani. Familia a făcut anunțul printr-un mesaj emoționant postat pe conturile de Instagram ale actorului și ale soției sale, conform .

Ce a transmis familia lui James Van Der Beek despre ultimele momente

Familia cunoscutului actor a subliniat că actorul și-a trăit ultimele zile cu curaj, demnitate și credință, iar cei apropiați cer intimitate în aceste momente dificile:

„Preaiubitul nostru James David Van Der Beek s-a stins liniștit în această dimineață. Și-a întâmpinat ultimele zile cu curaj, credință și demnitate. Sunt multe de spus despre dorințele sale, despre dragostea pentru oameni și despre sacralitatea timpului. Acele momente vor veni. Deocamdată, vă rugăm să ne oferiți intimitate și liniște în timp ce îl plângem pe soțul, tatăl, fiul, fratele și prietenul nostru iubit.”, a transmis familia actorului.

Cum a descoperit James Van Der Beek că are cancer

La sfârșitul anului 2024, James Van Der Beek a dezvăluit că fusese colorectal, potrivit DPA/PA Media.

Într-un interviu pentru publicația People, actorul a declarat: „Am cancer colorectal, m-am confruntat în privat cu acest diagnostic şi am luat măsuri pentru a rezolva problema, cu sprijinul familiei mele incredibile. Există motive de optimism şi mă simt bine”.

Simptomele inițiale, cum ar fi modificările tranzitului intestinal, l-au determinat să facă o colonoscopie, iar diagnosticul a fost confirmat la 46 de ani. Actorul a așteptat mai bine de un an înainte de a face publică vestea.

Cum își întreținea sănătatea și forma fizică

James Van Der Beek era foarte atent la sănătate și la stilul său de viață.

Într-un interviu pentru Business Insider, actorul a spus: „Făceam totul. Mergeam la saună, făceam băi cu apă rece, ridicam greutăți, făceam Pilates. Dansam și făceam și antrenamente de fotbal.”

El combina exercițiile de forță cu cardio, avea o dietă bazată pe produse organice și folosea diverse metode de biohacking pentru a se menține sănătos.

La început, actorul nu a perceput simptomele ca pe ceva grav:

„Nu părea un simptom real al vreunei afecțiuni”, a spus el. „Nu era ceva care să mă facă să fug imediat la un control.”

Totuși, atunci când problemele au persistat, a decis să facă o colonoscopie.

Ce trebuie să știm despre cancerul colorectal

Cancerul colorectal apare în colon sau rect și reprezintă unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer, potrivit Cancer Research UK. Detectarea timpurie și consultul medical prompt sunt esențiale pentru un tratament eficient.