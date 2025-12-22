B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Japonia face un pas decisiv pentru repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume

Japonia face un pas decisiv pentru repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume

Selen Osmanoglu
22 dec. 2025, 11:47
Japonia face un pas decisiv pentru repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Vot decisiv în regiunea Niigata
  2. Proteste și opoziție locală
  3. Planurile TEPCO și impactul energetic
  4. Revenirea Japoniei la energia nucleară

Japonia a făcut luni un pas decisiv spre reluarea activității la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din lume, după ce autoritățile din regiunea Niigata au votat în favoarea repornirii acesteia, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima.

Vot decisiv în regiunea Niigata

Centrala Kashiwazaki-Kariwa, situată la aproximativ 220 de kilometri nord-vest de Tokyo, se numără printre cele 54 de reactoare nucleare care au fost închise în Japonia după seismul și tsunamiul din 2011, care au declanșat dezastrul de la Fukushima Daiichi, cel mai grav accident nuclear după cel de la Cernobîl, scrie Agerpres.

Luni, adunarea prefecturii Niigata a acordat un vot de încredere guvernatorului regiunii, Hideyo Hanazumi, care a susținut luna trecută reluarea operațiunilor la centrală. Decizia este considerată ultimul obstacol major înainte ca Tokyo Electric Power (TEPCO) să poată reporni reactoarele.

Proteste și opoziție locală

Înaintea votului, aproximativ 300 de protestatari, majoritatea persoane în vârstă, s-au adunat în fața prefecturii Niigata. Aceștia au afișat pancarte cu mesaje precum „Fără arme nucleare”, „Ne opunem repornirii Kashiwazaki-Kariwa” și „Susținem Fukushima”.

În pofida promisiunilor financiare făcute de TEPCO, inclusiv un plan de investiții de 100 de miliarde de yeni în regiune, opoziția rămâne puternică. Un sondaj publicat de prefectura Niigata în luna octombrie arată că 60% dintre locuitori consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru repornirea centralei, iar aproape 70% se declară îngrijorați de capacitatea companiei de a opera instalația în siguranță.

Planurile TEPCO și impactul energetic

Potrivit postului public NHK, TEPCO intenționează să repornească primul dintre cele șapte reactoare ale centralei pe 20 ianuarie. Ministerul Comerțului din Japonia estimează că un singur reactor ar putea crește aprovizionarea cu energie electrică a zonei Tokyo cu aproximativ 2%.

„Suntem ferm hotărâți să nu repetăm niciodată un astfel de accident și să ne asigurăm că locuitorii din Niigata nu vor experimenta niciodată ceva similar”, a declarat purtătorul de cuvânt al TEPCO, Masakatsu Takata.

Revenirea Japoniei la energia nucleară

De la dezastrul din 2011, Japonia a repornit 14 dintre cele 33 de reactoare considerate încă operaționale, în încercarea de a reduce dependența de combustibilii fosili importați. Kashiwazaki-Kariwa va fi prima centrală nucleară repornită de TEPCO, compania care a administrat și centrala de la Fukushima.

Premierul nipon Sanae Takaichi, aflat în funcție de două luni, susține revenirea la energia nucleară pentru consolidarea securității energetice și pentru contracararea costurilor ridicate ale combustibililor fosili importați, care asigură în prezent între 60% și 70% din producția de energie electrică a Japoniei.

Tags:
Citește și...
Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
Externe
Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
Cum au devenit cazacii ruși „armata de rezervă” a Kremlinului? Iată despre ce este vorba
Externe
Cum au devenit cazacii ruși „armata de rezervă” a Kremlinului? Iată despre ce este vorba
Atentat la Moscova. General de stat major ucis în explozia unei mașini capcană
Externe
Atentat la Moscova. General de stat major ucis în explozia unei mașini capcană
Stânga pierde teren în Spania. Eşec pentru socialişti în cadrul unor alegeri regionale
Externe
Stânga pierde teren în Spania. Eşec pentru socialişti în cadrul unor alegeri regionale
Averea lui Elon Musk a ajuns la 749 de miliarde de dolari, consolidându-i poziția de cel mai bogat om al planetei
Externe
Averea lui Elon Musk a ajuns la 749 de miliarde de dolari, consolidându-i poziția de cel mai bogat om al planetei
Prințul William și-a dus fiul la o organizație caritabilă vizitată de prințesa Diana, acum 32 de ani (FOTO)
Externe
Prințul William și-a dus fiul la o organizație caritabilă vizitată de prințesa Diana, acum 32 de ani (FOTO)
Donald Trump nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela. Consilierii președintelui american îl încurajează să ia atitudine: „Avem mai multă putere”
Externe
Donald Trump nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela. Consilierii președintelui american îl încurajează să ia atitudine: „Avem mai multă putere”
O femeie din Nigeria a uimit lumea! A creat cea mai înaltă perucă din lume, mai mare decât o clădire cu trei etaje: „Nimic nu este imposibil!” (VIDEO)
Externe
O femeie din Nigeria a uimit lumea! A creat cea mai înaltă perucă din lume, mai mare decât o clădire cu trei etaje: „Nimic nu este imposibil!” (VIDEO)
Melania Trump lansează propriul documentar. Ce perioadă din viața primei doamne ale Americii urmărește filmul
Externe
Melania Trump lansează propriul documentar. Ce perioadă din viața primei doamne ale Americii urmărește filmul
Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
Externe
Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
Ultima oră
13:02 - Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
12:39 - 22 decembrie 1989: Ziua care a schimbat destinul României (VIDEO)
12:38 - Trageri speciale ale Loteriei Române de Anul Nou. Premii uriașe puse în joc pentru pasionați
12:27 - România, codașă în UE la consumul de fructe și legume. Trei sferturi dintre români nu mănâncă zilnic nici măcar o porție
12:11 - Cât ține cuvântul unui politician. Președintele Consiliului Județean Constanța renunță la demisie după o întâlnire cu Bolojan
11:48 - Circ dublu în Parlament. Se dezbat moțiunile depuse de AUR împotriva miniștrilor Justiției și Internelor
11:29 - Theo Rose pune capăt colaborării cu „Vocea României”. Retragerea vine în contextul controverselor despre corectitudinea concursului
11:20 - Nicușor Dan și provocările relațiilor transatlantice în era Trump. Cum vede președintele României relația cu SUA
10:45 - Noutăți la Don Casino: sloturi video recent introduse în colecție
10:39 - Deficit bugetar de 6,7 în 2026 și deprecierea leului. Cum va evolua economia României în următoarea perioadă