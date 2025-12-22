Japonia a făcut luni un pas decisiv spre reluarea activității la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din , după ce autoritățile din regiunea Niigata au votat în favoarea repornirii acesteia, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima.

Vot decisiv în regiunea Niigata

Centrala Kashiwazaki-Kariwa, situată la aproximativ 220 de kilometri nord-vest de Tokyo, se numără printre cele 54 de reactoare nucleare care au fost închise în Japonia după seismul și tsunamiul din 2011, care au declanșat dezastrul de la Fukushima Daiichi, cel mai grav accident nuclear după cel de la Cernobîl, scrie Agerpres.

Luni, adunarea prefecturii Niigata a acordat un vot de încredere guvernatorului regiunii, Hideyo Hanazumi, care a susținut luna trecută reluarea operațiunilor la centrală. Decizia este considerată ultimul obstacol major înainte ca Tokyo Electric Power (TEPCO) să poată reporni reactoarele.

Proteste și opoziție locală

Înaintea votului, aproximativ 300 de protestatari, majoritatea persoane în vârstă, s-au adunat în fața prefecturii Niigata. Aceștia au afișat pancarte cu mesaje precum „Fără arme nucleare”, „Ne opunem repornirii Kashiwazaki-Kariwa” și „Susținem Fukushima”.

În pofida promisiunilor financiare făcute de TEPCO, inclusiv un plan de investiții de 100 de miliarde de yeni în regiune, opoziția rămâne puternică. Un sondaj publicat de prefectura Niigata în luna octombrie arată că 60% dintre locuitori consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru repornirea centralei, iar aproape 70% se declară îngrijorați de capacitatea companiei de a opera instalația în siguranță.

Planurile TEPCO și impactul energetic

Potrivit postului public NHK, TEPCO intenționează să repornească primul dintre cele șapte reactoare ale centralei pe 20 ianuarie. Ministerul Comerțului din Japonia estimează că un singur reactor ar putea crește aprovizionarea cu energie electrică a zonei Tokyo cu aproximativ 2%.

„Suntem ferm hotărâți să nu repetăm niciodată un astfel de accident și să ne asigurăm că locuitorii din Niigata nu vor experimenta niciodată ceva similar”, a declarat purtătorul de cuvânt al TEPCO, Masakatsu Takata.

Revenirea Japoniei la energia nucleară

De la dezastrul din 2011, Japonia a repornit 14 dintre cele 33 de reactoare considerate încă operaționale, în încercarea de a reduce dependența de combustibilii fosili importați. Kashiwazaki-Kariwa va fi prima centrală nucleară repornită de TEPCO, compania care a administrat și centrala de la Fukushima.

Premierul nipon Sanae Takaichi, aflat în funcție de două luni, susține revenirea la energia nucleară pentru consolidarea securității energetice și pentru contracararea costurilor ridicate ale combustibililor fosili importați, care asigură în prezent între 60% și 70% din producția de energie electrică a Japoniei.