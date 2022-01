Jason Momoa, în discuții pentru a se alătura lui Vin Diesel în „Fast and Furious 10”

Jason Momoa se află în negocieri finale pentru a se alătura lui Vin Diesel în Fast & Furious 10, conform Hollywood Reporter.

Actorul, celebru după interpretarea lui Aquaman, ar putea fi unul dintre răufăcătorii filmului.

Justin Lin, care s-a întors în franciză după producția F9: The Fast Saga, a revenit pe scaunul de regizor. Vedetele de lungă durată Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges și Sung Kang revin și ei pentru a zecea ediție.

Se așteaptă să se întoarcă și Charlize Theron, care a apărut pentru prima dată în cel de-al optulea film, The Fate of the Furious și s-a întors pentru F9.

Conflictul dintre Vin Diesel și Dwayne Johnson

Diesel a vrut ca Dwayne Johnson – care a apărut în filmele cinci și opt, precum și în spin-off-ul Hobbs & Shaw – să revină în franciză după ce l-a curtat atât în ​​privat, cât și în public, insistențele ducând la replici foarte acide ale lui The Rock.

După o postare pe Instagram din noiembrie în care Diesel a pledat pentru ca fosta vedetă WWE să revină, Johnson a spus într-un interviu din decembrie că nu există „nicio șansă”, considerând că Diesel este un manipulator.

Cu toate acestea, deoarece scenariul este încă în lucru, nu este clar dacă rolul lui Momoa este de natură protagonistă sau antagonistă, sau poate chiar ambele.

Nu se știe ce alte nume vor mai apărea în producție

În ultimii ani, filmele Fast s-au menținut puternic și au rămas relevante nu doar prin cascadorii, ci și prin întărirea listei de actori, prin aducerea unor nume, precum: Theron, Johnson, Jason Statham și John Cena, sau Helen Mirren.

Nu este clar cine altcineva s-ar întoarce pentru Fast 10, care se filmează în această primăvară. Universal are în prezent filmul setat pentru lansare pe data de 19 mai 2023.

Momoa a încheiat filmările pentru continuarea Aquaman: Aquaman and the Lost Kingdom, anul trecut și acum lucrează la Slumberland, o fantezie epică bazată pe benzile desenate Winsor McCay, de la începutul secolului al XX-lea. Producția va fi lansată de pe Netflix la sfârșitul acestui an.