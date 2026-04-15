Vicepreședintele american JD Vance a intervenit în conflictul dintre președintele american Donald Trump și Papa Leon de partea celui dintâi. „E important ca Papa să fie atent când vorbește despre teologie”, a afirmat Vance, care e catolic.

Administrația Trump s-a supărat după ce Papa Leon le-a bătut obrazul politicienilor care declanșează războaie. El a criticat inclusiv războiul dus de SUA și Israel în Iran.

Iisus „nu este niciodată de partea celor care folosesc sabia sau aruncă bombe”, a afirmat suveranul pontif.

JD Vance l-a contrazis, spunând că, de exemplu, implicarea SUA în al Doilea Război Mondial pentru eliberarea Franței și a lagărelor naziste poate fi considerată o intervenție militară justificată.

Vance a spus că apreciază poziția Papei pe teme precum imigrația sau avortul, dar crede că ar trebui să fie mai reținut pe alte teme. De asemenea, a precizat că liderii religioși trebui să fie atenți la declarații, cum ar trebui să fie și politicienii.

„E important ca și Papa să fie atent când vorbește despre teologie”, a mai declarat JD Vance, potrivit

Schimbul de replici dintre Papa Leon și Donald Trump

Papa Leon de mai multe ori războiul Statelor Unite și al Israelului împotriva Iranului, fapt ce l-a enervat pe Donald Trump.

„Papa Leon este SLAB în privinţa criminalităţii şi dezastruos în politica externă”, liderul de la Casa Albă.

Vaticanul : „Donald J. Trump îl vizează pe Papa Leon al XIV-lea – și, făcând asta, dezvăluie o neliniște mai profundă. Când puterea politică se întoarce împotriva unei voci morale, se întâmplă adesea pentru că nu o poate controla”.

În dispută a intervenit și premierul Italiei, Giorgia Meloni, considerată prietenă a lui Trump, care a criticat totuși declarațiile acestuia ca fiind „inacceptabile”. Prin urmare, Trump s-a supărat și pe ea: „E foarte diferită de ceea ce credeam. (…) Nu mai este aceeași persoană, iar Italia nu va mai fi aceeași țară”.