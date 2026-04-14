Vicepreședintele american JD Vance a oferit prima reacție oficială a administrației de la Washington după alegerile din Ungaria. Acesta s-a declarat „întristat” de înfrângerea lui Viktor , dar a subliniat că Statele Unite sunt pregătite să colaboreze cu noua conducere de la Budapesta.

Reacția oficială de la Washington

Potrivit unei intervenții la Fox News, JD Vance a transmis un mesaj echilibrat, în care a combinat regretul personal cu deschiderea politică față de noul executiv ungar, scrie Agerpres.

„Mă întristează că a pierdut (…) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu următorul prim-ministru ungar”, a declarat vicepreședintele SUA.

Declarația vine în contextul în care rezultatul alegerilor din Ungaria a produs reacții la nivel internațional, după ce Viktor Orbán a pierdut conducerea guvernului în favoarea conservatorului Péter Magyar.

Rezultatul alegerilor nu a surprins complet SUA

JD Vance a mai precizat că administrația americană anticipa posibilitatea unei schimbări politice la Budapesta.

„ştiam foarte bine că existau şanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”, a afirmat acesta în aceeași intervenție.

Astfel, oficialul american a sugerat că, deși rezultatul nu a fost dorit de Washington în mod explicit, scenariul era luat în calcul de mai mult timp.

Vizită recentă la Budapesta

Declarațiile lui Vance sunt cu atât mai notabile cu cât vicepreședintele american s-a aflat recent în vizită la Budapesta, unde a oferit sprijin politic direct pentru campania lui Viktor Orbán.

Schimbarea de poziție publică vine după rezultatul final al alegerilor, ceea ce marchează o tranziție rapidă către un ton diplomatic și pragmatic.

Reacția lui Donald Trump

În același context, Donald Trump a evitat să comenteze direct înfrângerea lui Viktor Orbán. Fostul președinte american nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe acest subiect, preferând să nu intre în detalii privind situația politică din Ungaria.

Declarațiile lui JD Vance reprezintă prima poziție oficială a Washingtonului după schimbarea de putere de la Budapesta.