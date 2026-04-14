Vicepreședintele american JD Vance a oferit prima reacție oficială a administrației de la Washington după alegerile din Ungaria. Acesta s-a declarat „întristat” de înfrângerea lui Viktor Orbán, dar a subliniat că Statele Unite sunt pregătite să colaboreze cu noua conducere de la Budapesta.
Potrivit unei intervenții la Fox News, JD Vance a transmis un mesaj echilibrat, în care a combinat regretul personal cu deschiderea politică față de noul executiv ungar, scrie Agerpres.
„Mă întristează că a pierdut (…) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu următorul prim-ministru ungar”, a declarat vicepreședintele SUA.
Declarația vine în contextul în care rezultatul alegerilor din Ungaria a produs reacții la nivel internațional, după ce Viktor Orbán a pierdut conducerea guvernului în favoarea conservatorului Péter Magyar.
JD Vance a mai precizat că administrația americană anticipa posibilitatea unei schimbări politice la Budapesta.
„ştiam foarte bine că existau şanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”, a afirmat acesta în aceeași intervenție.
Astfel, oficialul american a sugerat că, deși rezultatul nu a fost dorit de Washington în mod explicit, scenariul era luat în calcul de mai mult timp.
Declarațiile lui Vance sunt cu atât mai notabile cu cât vicepreședintele american s-a aflat recent în vizită la Budapesta, unde a oferit sprijin politic direct pentru campania lui Viktor Orbán.
Schimbarea de poziție publică vine după rezultatul final al alegerilor, ceea ce marchează o tranziție rapidă către un ton diplomatic și pragmatic.
În același context, Donald Trump a evitat să comenteze direct înfrângerea lui Viktor Orbán. Fostul președinte american nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe acest subiect, preferând să nu intre în detalii privind situația politică din Ungaria.
Declarațiile lui JD Vance reprezintă prima poziție oficială a Washingtonului după schimbarea de putere de la Budapesta.