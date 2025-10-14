Jennifer Aniston suferă de infertilitate, dar, cu toate astea refuza să adopte un copil. Actrița a dezvăluit motivul care stă la baza deciziei sale. Vedeta în vârstă de 56 de ani își dorește ca moștenitorul ei să aibă propriul ei ADN, potrivit publicației

Celebra actriță, Jennifer Aniston, a dezvăluit recent, într-un interviu pentru , motivul pentru care nu dorește să adopte copii, în ciuda luptei sale cu infertilitatea. Deși este un subiect sensibil pentru ea, vedeta a oferit o perspectivă personală asupra dorinței sale de a avea copii.

Jennifer Aniston suferă de infertilitate. De ce refuză actrița să adopte un copil?

Potrivit aceleiași publicații, ea a explicat că marea ei dorință a fost și va rămâne de a avea propriul său copil biologic.

„Nu vreau să adopt. Vreau propriul meu ADN într-o persoană mică. Acesta este singurul mod, egoist sau nu, oricum ar fi, în care am vrut-0”, a spus actrița.

Actrița luptă cu infertilitatea

Jennifer Aniston a fost mereu deschisă în privința acestui subiect, inclusiv despre experiența sa cu fertilizarea in vitro (FIV). Actrița a ajuns în punctul în care a acceptat situația.

„Este atât de liniștitor”, a mai spus vedeta despre starea sa actuală. „Dar voi spune că există un punct în care este în afara controlului meu. Nu există literalmente nimic ce pot face în privința asta.”

Deși este un subiect sensibil, Aniston a recunoscut că au existat momente în care s-a gândit că anumite persoane „ar fi făcut niște copii buni”. Însă, aceste gânduri au dispărut rapid.

„Pur și simplu nu a fost în plan, oricare ar fi fost planul”, a adăugat ea, menționând că este „foarte emoționant, mai ales în momentul când spun „asta e”, pentru că există un moment ciudat când se întâmplă asta”.

Ce spune Jennifer Aniston despre infertilitate

Jenifer Aniston a declarat într-un interviu din 2022 pentru Allure, că nu are „niciun regret” în legătură cu modul în care s-au desfășurat lucrurile după lupta sa cu infertilitate. „Iată-mă astăzi. Vaporul a plecat”, a mai spus Aniston.

„De fapt, mă simt puțin ușurată acum pentru că nu mai există „Pot? Poate. Poate. Poate.” Nu mai trebuie să mă gândesc la asta.”

În prezent, Jennifer Aniston joacă în serialul The Morning Show de pe Apple TV, care se află în mijlocul celui de-al patrulea sezon.

Deși subiectul copiilor rămâne sensibil pentru Aniston, actrița pare să fi găsit pacea și acceptarea în situația sa actuală, concentrându-se pe cariera sa de succes și pe alte aspecte ale vieții sale.

Jennifer Aniston a fost căsătorită 5 ani cu actorul Brad Pitt. Mariajul lor s-a încheiat în momentul în care actorul s-a îndrăgostit de Angelina Jolie.