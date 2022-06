Jens Stoltenberg: „NATO a luat decizia istorică de a invita Finlanda şi Suedia să devină membre ale Alianţei Nord-Atlantice”

Secretarul general Jens Stoltenberg a transmis că au fost invitate oficial să devină membre NATO.

„Astăzi, liderii NATO au luat decizia istorică de a invita Finlanda şi Suedia să devină membre ale Alianţei Nord-Atlantice. Acordul obţinut aseară de Turcia, Finlanda şi Suedia a deschis .

Aş vrea să mulţumesc Turciei, Finlandei şi Suediei pentru acceptarea invitaţiei mele de organizare a negocierilor pentru a găsi un drum unitar înainte”, a anunțat secretarul general al NATO în conferinţa de presă organizată la summitul NATO de la Madrid.

„Este un acord bun pentru Turcia, este un acord bun pentru Finlanda şi Suedia, este un acord bun pentru NATO”, a mai adăugat Jens Stoltenberg.

leaders have just agreed our new Strategic Concept, the blueprint for our Alliance in a more competitive world.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg)