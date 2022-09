Jens Stoltenberg (NATO): Referendumurile false nu au nicio legitimitate. Este o nouă escaladare în războiul lui Vladimir Putin. Comunitatea internațională trebuie să sporească sprijinul pentru Ucraina

Referendumurile false nu au nicio legitimitate și nu schimbă natura războiului de agresiune pe care l-a lansat Rusia împotriva Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, marți, în contextul în care oficialii susținuți de Moscova au anunțat în mai multe regiuni ucrainene aflate sub ocupație rusă.

Refendumurile, spune secretarul general al NATO, reprezintă „o nouă escaladare în războiul lui Putin”.

„Simulacrele de referendumuri nu au nicio legitimitate și nu schimbă natura războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Aceasta este o nouă escaladare în războiul lui Putin. Comunitatea internațională trebuie să condamne această încălcare flagrantă a dreptului internațional și să sporească sprijinul pentru Ucraina”, a scris Jens Stoltenberg, marți, pe Twitter.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of ’s war of aggression against . This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg)