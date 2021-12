Jens Stoltenberg: Rusia nu are dreptul să stabilească sfere de influență și nu are drept de veto în cazul aderării Ucrainei la NATO

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, joi, că Rusia nu are drept de veto în cazul în care membrii alianței nord-atlantice vor decide că Ucraina trebuie să li se alăture. Stoltengberg a insistat că Ucraina este o țară independentă, suverană, iar Rusia trebuie să accepte voința poporului ucrainean. Oficialul NATO a mai susținut că este inacceptabil ca o țară să mai gândescă, în secolul XXI, în termeni de „sfere de influență”.

Stoltenberg (NATO), replică pentru Rusia

„Rusia nu are drept de veto, nu are nimic de spus şi nu are dreptul să stabilească o spirală de influenţă pentru a încerca să-şi controleze vecinii”, a declarat Jens Stoltenberg, citat de EFE.

Oficialul a punctat că eventuala decizie de primire a Ucrainei în NATO aparține strict membrilor alianței.

Stoltenberg a mai spus că Ucraina e „o ţară independentă, suverană, cu frontiere recunoscute pe plan internaţional, care cuprind Crimeea, anexată ”ilegal”” de Rusia, şi regiunea Donbas, din care o mare parte e controlată de separatişti proruşi. Acesta a insistat că Moscova trebuie „să respecte voinţa poporului ucrainean”.

Secretarul general al NATO a calificat apoi ca fiind „inacceptabil” faptul că Rusia ar putea avea „o sferă de influență”: „Nu vrem să ne întoarcem la o astfel de lume, în care actori geopolitici majori pot stabili ce pot și ce nu pot să facă state independente suverane”.

Reuniune NATO în contexul amplificării tensiunilor de către Rusia

Declarațiile au fost făcute la capătul unei reuniuni de două zile la care au participat miniștrii de Externe ai statelor membre NATO, precum și cei ai Ucrainei și Georgiei.

În cadrul discuțiilor, aceștia şi-au exprimat îngrijorarea faţă de concentrarea de forţe militare ruseşti în apropierea frontierei ucrainene.

Jens Stolentenberg a punctat că aliații vor continua să folosească NATO drept platformă pentru a se coordona în vederea impunerii Rusiei unor noi posibile sancțiuni economice. Coordonarea se va face și în cazul unei noi agresiuni ruse împotriva Ucrainei.

De asemenea, a precizat oficialul, NATO ajută Ucraina pe calea aderării în alianță prin reforme, edificarea instituţiilor de securitate și lupta împotriva corupției.

Declarațiile vin în contextul în care, miercuri, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că doreşte „acorduri concrete” cu Statele Unite și NATO, care să stipuleze clar că alianța nu se va extinde spre est.