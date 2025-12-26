Jimmy Kimmel, cunoscutul comediant, nu l-a menajat deloc pe Donald Trump, în mesajul de Crăciun pentru fanii săi. El a vorbit despre , la cererea , dar și despre tirania în plină expansiune din America.

Jimmy Kimmel, noi ironii la adresa lui Trump

Cunoscutul comendiat și-a susținut discursul de Crăciun pentru fanii din Marea Britanie, pe Channel 4. Jimmy Kimmel a lansat o nouă serie de la adresa lui Donald Trump. Comediantul a avertizat asupra degradării situației sociale din America, stat care se îndreaptă, în actuala administrație, spre un regim autocrat.

Kimmel a fost ales să susțină mesajul de Crăciun, în 2025, de reţeaua britanică de televiziune înfiinţată în 1993. Anual, Channel 4 invită o personalitate care să susțină un discurs în această zi de sărbătoare. De această dată, a apelat la Kimmel, care a profitat de ocazie pentru a a vorbi despre problemele cu care se confruntă America din cauza lui Trump.

În mesaj, comediantul a vorbit despre suspendarea emisiunii sale de la ABC. Scoaterea sa de pe post a fost solicitată de actuala administrație după comentariile pe care le-a făcut în urma asasinării lui Charlie Kirk. El l-a acuzat pe Trump că încearcă să-l reducă la tăcere „pentru că nu îl ador în modul în care îi place să fie adorat”.

Revenirea emisiunii comparată cu un miracol de Crăciun

Jimmy Kimmel a comparat revenirea emisiunii sale în grila postului de televiziune cu un „miracol de Crăciun” (prematur). El a spus că acest lucru s-a întâmplat datorită opiniei publice care a pus presiune pe postul de televiziune. Oamenii au militat pentru a susţine libertatea de exprimare.

„Emisiunea noastră a revenit mai puternică ca niciodată. Noi am câştigat, preşedintele a pierdut, iar acum sunt din nou în eter în fiecare seară, oferindu-i celui mai puternic politician de pe pământ o mustrare pe măsură şi binemeritată”, a spus el.

Kimmel şi-a încheiat mesajul, difuzat la scurt timp după discursul tradiţional al regelui de Crăciun, prezentând scuze Marii Britanii pentru starea actuală a Statelor Unite. El a spus că nu toți americanii sunt ca Trump şi i-a îndemnat pe britanici să reziste până la finalul mandatului acestuia.

„Nimeni nu ştie mai bine decât voi că întotdeauna suntem puţin în urmă, dar oare vom reuşi în cele din urmă? Poate. Daţi-ne aproximativ trei ani. Vă rog”, a mai spus comendiantul.

Donald Trump nu mai suportă criticile

Donald Trump este din ce în ce mai deranjat de emisiunile de care îi ironizează activitatea, în actualul mandat. Nu doar Jimmy Kimmel, ci și alți realizatori de emisiuni umoristice, între care și Stephen Colbert, cu priză uriașă la public, sunt în vizorul Casei Albe. Într-un mesaj postat pe rețeaua sa de socializare, zilele trecute s-a pronunțat chiar pentru închiderea televiziunilor critice la adresa sa.

Șeful de la Casa Albă a cerut oprirea difuzării emisiunii de mare succes realizată de Stephen Colbert, la CBS. Canalul „trebuie să încheie ACUM, este singurul lucru uman de făcut”, a cerut, vizibil iritat. El l-a insultat pe realizator, descriindu-l drept „o catastrofă patetică”. Trump a folosit expresia „to put to sleep”, utilizată, de regulă, pentru a descrie acţiunea de eutanasiere a animalelor.

Aceste amenințări vin în contextul scăderii abrupte a popularității sale, în mai puțin de un an de la preluarea mandatului.

„Dacă emisiunile de informaţii şi emisiunile de la sfârşitul serii ale canalelor sunt aproape 100% negative faţă de preşedintele Donald J. Trump, MAGA şi Partidul republican, nu ar trebui revocate licenţele lor de difuzare foarte preţioase? Eu spun că DA”, a scris într-un alt mesaj.

Jimmy Kimmel vizat de suspendare

Donald Trump îl atacă în mod obişnuit pe Kimmel pe Truth Social, de fiecare dată după ce comendiantul îl ironizează în emisiunile sale. În noiembrie, Kimmel a spus, într-o astfel de emisiune, că Trump „îşi pierde minţile” de fiecare dată când un reporter îl întreabă despre legătura sa cu Jeffrey Epstein. Este vorba despre miliardarul condamnat pentru infracțiuni sexuale, care s-a sinucis în închisoare.

În noaptea următoare, Trump a ripostat pe Truth Social.

„De ce ABC Fake News îl ţine în direct pe Jimmy Kimmel, un om fără talent şi cu audienţe foarte slabe?”, a scris el.