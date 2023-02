Joe Biden, despre cererea pentru avioane a lui Zelenski: „Ucraina nu are nevoie de F-16 acum”

Într-un interviu acordat ABC News, președintele SUA, Joe Biden, a declarat că e exclus să ofere Ucrainei avioane de luptă avansate „deocamdată”.

SUA nu vor trimite Ucrainei avioane de luptă F-16

Când a fost întrebat dacă președintele Volodimir Zelenski are nevoie de avioane de luptă F-16, Biden a răspuns: „nu are nevoie de avioane F-16 acum”, scrie .

El a adăugat că „nu există nicio care să justifice, conform armatei noastre acum, furnizarea de F-16”.

Totuși, Biden a menționat că nu există nicio modalitate de a ști de ce ar avea nevoie Ucraina în viitor.

„Uite, îi trimitem ceea ce armata noastră experimentată crede că are nevoie acum”, a spus Biden. „El are nevoie de tancuri, are nevoie de artilerie, are nevoie de apărare aeriană, inclusiv de un alt HIMARS.”

Biden a adăugat că SUA. trimite Kievului ceea ce este necesar pentru ca Ucraina „să poată obține câștiguri în această primăvară și în această vară până în toamnă”.

Zelenski a cerut în repetate rânduri aliaților săi occidentali să furnizeze Ucrainei avioane de luptă F-16.

Joe Biden a respins cererea lui Zelensky, spunând că SUA. nu vor furniza Kievului avioane de luptă.

La aniversarea unui an de la războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, Biden și-a reafirmat jurământul că „Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia”, adăugând că „brutalitatea nu va zdrobi niciodată voința celor liberi”.

SUA au impus, de asemenea, sancțiuni suplimentare Rusiei și a anunțat pachete de ajutor de 10 și 2 miliarde de dolari pentru Ucraina.