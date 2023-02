Joe Biden, ovaționat de membrii Congresului într-un discurs despre solidaritatea americană: „Nu este niciodată un pariu bun să pariezi împotriva Americii“

„Nu este niciodată un pariu bun să pariezi împotriva Americii, iar cei care au făcut acest lucru află acum “cât de mult se înșeală”, a transmis marți președintele Statelor Unite, , în discursul său privind Starea Uniunii.

Acesta a subliniat că unitatea bipartizană dintre reprezintă cheia supremă în înfruntarea provocărilor războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, în competiția strategică cu China sau în consolidarea alianțelor SUA în lume.

La 80 ani de ani, după aproape cinci decenii în care a servit interesele politicii externe americane din Senatul american și ca vicepreședinte al SUA, și deci pe cele ale Alianței Transatlantice, o pre-condiție a Europei unite, Joe Biden a susținut marți noaptea al cărei nucleu a fost reprezentat de scurtarea faliilor între democrați și republicani și promovarea unei unități bipartizane, fiind primul discurs SOTU pe care l-a susținut în fața unui Congres parțial ostil din punct de vedere politic, după ce republicanii au dobândit majoritatea în Camera Reprezentanților – relatează

Biden, ovaționat la Capitoliu

Într-o rară demonstraţie de unitate pentru o Americă extrem de divizată, intrarea liderului de la Casa Albă în hemiciclul Capitoliului a fost, cu câteva excepţii, întâmpinată de ovaţii ți aplauze în picioare.

“În ultimii doi ani, am dovedit că cinicii și cei care ne-au criticat s-au înșelat. Da, am fost de multe ori în dezacord. (…) Dar, de fiecare dată, democrații și republicanii s-au unit. Ne-am unit pentru a apăra o Europă mai puternică și mai sigură“, a spus Biden.

Discursul său a fost centrat prioritar pe chestiuni interne precum relansarea economiei, reducerea inflației, dezvoltarea infrastructurii “Made in America”, protecția socială sau sistemul fiscal și profiturile marilor companii petroliere.

SUA nu consolidează alianțe doar în Europa

Liderul american a transmis că Washingtonul nu construiește alianțe doar în Europa, ci peste tot în lume, cerând americanilor și legiuitorilor de pe ambele părți ale eșichierului politic să fie uniți, mai ales în competiția strategică cu China sau în privința invaziei ruse în Ucraina.

“Înainte de venirea mea în funcție, se vorbea despre cum Republica Populară Chineză își sporea puterea, iar America scădea în lume. Acum nu mai este așa. Am clarificat cu președintele Xi că noi căutăm competiția, nu conflictul. Nu mă voi scuza că investim pentru a face America puternică. Investim în inovația americană, în industrii care vor defini viitorul și pe care guvernul Chinei intenționează să le domine. Investim în alianțele noastre și lucrăm cu aliații noștri pentru a ne proteja tehnologiile avansate, astfel încât acestea să nu fie folosite împotriva noastră. Modernizăm armata noastră pentru a proteja stabilitatea și a descuraja agresiunea”, a spus președintele SUA.

“Împreună, am făcut ceea ce America face întotdeauna când este în cea mai bună formă. Am condus. Am unit NATO și am construit o coaliție globală. Ne-am ridicat împotriva agresiunii lui Putin. Am fost alături de poporul ucrainean”, a spus Biden, promițând că SUA vor continua să sprijine Ucraina atât timp cât este nevoie.

SUA, în cea mai puternică poziție din ultimele decenii pentru a concura cu China

Biden a abordat și incidentul creat de balonul de spionaj al Chinei doborât recent pe teritoriul SUA.

“Dacă China ne amenință suveranitatea, vom acționa pentru a ne proteja țara. Și am acționat.

Și să fim limpezi: câștigarea competiției cu China ar trebui să ne unească pe toți.

Ne confruntăm cu provocări serioase în întreaga lume. Dar, în ultimii doi ani, democrațiile au devenit mai puternice, nu mai slabe. Autocrațiile au devenit mai slabe, nu mai puternice”, a spus el.

“Se formează punți între partenerii din Pacific și cei din Atlantic“, a apreciat liderul SUA referindu-se la faptul că NATO și partenerii din Asia Pacific – Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelendă – își întăresc cooperarea.

“Iar cei care au pariat împotriva Americii învață cât de mult se înșeală. Nu este niciodată un pariu bun să pariezi împotriva Americii“, a conchis Biden, ovaționat de membrii Congresului.