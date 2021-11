Joe Biden, președintele SUA, a anunțat că a asigurat achiziția a milioane de doze din noul medicament anti-COVID dezvoltat de către Pfizer

Vineri, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat că a făcut toate demersurile necesare pentru ca noul medicament anti-COVID-19 dezvoltat de către Pfizer să ajungă în SUA. Imediat cum Agenția pentru Alimente și Medicamente va aproba acest tratament, milioane de doze vor fi vândute către SUA, arată Reuters, citat de către Agerpres.

‘Dacă va fi autorizat de FDA vom putea avea repede pilulele (…) Am securizat deja milioane de doze. Această terapie va fi un alt instrument în cutia noastră cu instrumente pentru a proteja oamenii de cele mai rele efecte ale COVID”, a transmis preşedintele SUA.

De asemenea, și Marea Britanie și-a asigurat achiziția a peste 250.000 de pastile din acest medicament antiviral.

Compania Biontech Pfizer a anunțat că se așteaptă să trimită rezultatele cercetărilor către FDA înainte de Thanksgiving-ul american, din 25 noiembrie.

Pfizer a declarat vineri că pilula sa antiviră experimentală, ușor de utilizat, pentru COVID-19 a redus ratele de spitalizare și decese cu aproape 90% la adulții cu risc ridicat.

„Speram că avem ceva extraordinar, dar este rar să vezi medicamente grozave care au o eficacitate de aproape 90% și o protecție de 100% împotriva morții”, a spus dr. Mikael Dolsten, directorul științific al Pfizer, într-un interviu.

