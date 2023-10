Josep Borrell, șeful diplomației europene: „Israelul are dreptul să se apere, dar în conformitate cu dreptul internațional”

, șeful diplomației europene, a transmis, marți, că Israelul are dreptul să se apere, dar trebuie să aibă în vedere ca deciziile sale să nu încalce dreptul internațional.

Ca răspuns la atacul grupului Hamas, ministrul israelian al apărării Yoav Gallant, a declarat că nu va furniza energie electrică, alimente, apă potabilă sau combustibil în Fâșia Gaza, informează

„Israelul are dreptul să se apere, dar aceasta trebuie să se facă în conformitate cu dreptul internaţional, dreptul umanitar şi unele decizii sunt contrare dreptului internaţional”, a declarat reuniune a miniştrilor de externe ai UE la Muscat, în Oman.

„I-am invitat pe ministrul israelian de externe să participe la reuniunea miniştrilor de externe ai UE pe care am convocat-o în această după-amiază. L-am invitat, de asemenea, pe ministrul de externe al Autorităţii Palestiniene Maliki să ia cuvântul şi să prezinte punctele de vedere ale Autorităţii Palestiniene”, a postat Borrell pe platforma X.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF)