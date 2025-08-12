B1 Inregistrari!
Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga

Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 19:45
Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
Sursa foto: Hepta / DPA Images / Bradley Collyer

După operația la umăr, Jude Bellingham nu va reveni în echipă mai devreme de sfârșitul lunii octombrie, ceea ce ar putea complica planurile pentru Xabi Alonso, antrenorul Real Madrid, relatează fotball-espana.

Cuprins:

  • De ce este recuperarea atât de mare pentru Jude Bellingham
  • Care este impactul asupra programului lui Real Madrid
  • Ce planuri are antrenorul de la Real

De ce este recuperarea atât de mare pentru Jude Bellingham

Renumitul mijlocaș, Jude Bellingham, de la Real Madrid a fost supus unei intervenții chirurgicale imediat după Cupa Mondială a Cluburilor FIFA pentru o luxație a umărului cu care avea probleme de peste un an.

Inițial, perioada de recuperare ar fi fost de 10-12 săptămâni, ceea ce i-ar fi permis lui Bellingham să revină la începutul lunii octombrie, în timpul pauzei internaționale.

Totuși, potrivit informațiilor furnizate de către Diario AS, Bellingham nu va participa pe teren înainte de finalul lunii octombrie.

„Jude Bellingham este în proces de a-și construi din nou masa musculară și să-și recapete forma optimă”, au transmis sursele apropiate clubului, pentru AS.

Care este impactul asupra programului lui Real Madrid

Întârzierea englezului îl va absenta de la primul derby madrilen al sezonului, dar și de primul Classico împotriva Barcelonei, programat la sfârșitul lunii octombrie.

Aceasta este o problemă serioasă pentru Xabi Alonso, care deja are câteva probleme cu absențele jucătorilor.

În prezent, mijlocașii disponibili sunt Arda Guler, Fede Valverde, Dani Ceballos și Aurelien Tchouameni, cu o revenire a lui Camavinga estimată în următoarele săptămâni.

Ce planuri are antrenorul de la Real

Penru a compensa lipsa lui Bellingham de la Real, Alonso a încercat să-l integreze pe David Alaba în rolul de mijlocaș central, o soluție temporară care ar putea stabiliza echipa până când englezul va prelua din nou rolul.

Totuși, sunt așteptări ca Real Madrid să caute în continuare jucători pentru a-și întări linia de mijloc, pentru a nu risca un deficit în această zonă a terenului.

