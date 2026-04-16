Un interviu cu fosta ministră a Justiției din Ungaria, Judit Varga, realizat în urmă cu doar doi ani, revine în prim-plan. La acel moment, ea a lansat acuzații extrem de grave la adresa fostului său soț, Péter Magyar, viitorul premier al Ungariei.

Declarațiile apar într-un interviu amplu realizat în 2024, dar readus în actualitate în contextul recentelor alegeri din Ungaria, oferind o perspectivă controversată asupra vieții private a politicianului devenit simbol al protestelor anti-guvernamentale.

Ce acuzații face Judit Varga despre relația cu Péter Magyar

În cadrul unui interviu de aproape două ore, acordat jurnalistului Péter Hajdú, Judit Varga a descris o relație tensionată, pe care o a caracterizat-o drept una marcată de violență fizică, control și abuz emoțional.

Fosta ministră susține că episoadele de agresiune s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor ani, inclusiv în perioada în care era însărcinată, potrivit .

„M-a împins de ușă în timp ce eram însărcinată. Când nu cedam, mă închidea într-o cameră”, a declarat Varga.

Un alt moment extrem descris de aceasta ar fi avut loc în prezența mamei sale: „ a scos un cuțit din bucătărie și a început să se plimbe cu el prin casă. Eu și mama mea eram acolo, speriate, cu spatele la pământ, întrebându-ne ce se va întâmpla cu copiii”.

Există dovezi oficiale care susțin aceste acuzații?

Afirmațiile fostei ministre sunt susținute, potrivit acesteia, de un raport al poliției din decembrie 2020, document publicat inițial de Hvg.hu.

Raportul ar fi fost întocmit de ofițerul de protecție al lui Varga, care ar fi asistat indirect la un conflict între cei doi. Documentul consemnează o situație tensionată, în care Péter Magyar ar fi încercat să o împiedice să plece din locuință împreună cu copiii.

„O să regreți asta, oricum nu te vor crede. Tot guvernul va cădea în capcană, voi face un scandal imens din asta”, ar fi spus acesta, potrivit raportului citat.

În același document se mai menționează că situația ar fi degenerat atât de mult încât Judit Varga ar fi luat în calcul să sară pe fereastră pentru a scăpa.

Cum a descris Judit Varga atmosfera din familie

Fosta ministră a vorbit și despre climatul general din familie, pe care îl descrie ca fiind unul dominat de teamă constantă.

„Mă plimbam prin casă cu spatele la perete, de frică”, a mărturisit ea.

În interviu, aceasta l-a acuzat pe fostul soț că „a manipulat și otrăvit viața familiei sale timp de ani de zile”, sugerând un tipar de comportament abuziv și control excesiv.

Care este contextul politic al acestor dezvăluiri

Judit Varga, în vârstă de 43 de ani, a ocupat funcția de ministru al Justiției în guvernul condus de Viktor Orbán. Ea s-a retras recent din viața publică, după scandalul legat de grațierea unui complice într-un dosar de pedofilie, caz care a dus și la demisia președintei Katalin Novák.

Deși instituția pe care o conducea nu ar fi susținut inițial grațierea, Varga a semnat documentul final, decizie care a generat un val de critici și a determinat-o să renunțe atât la funcția de deputat, cât și la candidatura pentru alegerile europarlamentare din 2024.

În replică, Péter Magyar a respins acuzațiile formulate de fosta sa soție. Acesta susține că declarațiile fac parte dintr-o campanie de discreditare orchestrată de actuala putere politică.