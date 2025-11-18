B1 Inregistrari!
Donald Trump continuă atacurile la adresa jurnaliștilor: „Liniște, purcelușo". Întrebarea care l-a enervat pe președintele SUA

Donald Trump continuă atacurile la adresa jurnaliștilor: „Liniște, purcelușo”. Întrebarea care l-a enervat pe președintele SUA

B1.ro
18 nov. 2025, 19:30
Donald Trump continuă atacurile la adresa jurnaliștilor: „Liniște, purcelușo”. Întrebarea care l-a enervat pe președintele SUA
Tot mai puțini americani sunt de acord cu ce face președintele Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
  1. Cum a fost numită o jurnalistă Bloomberg de Donald Trump
  2. Cum au trădat o serie de e-mailuri de-ale lui Epstein implicarea lui Trump în caz

Donald Trump marchează un nou derapaj, după ce o jurnalistă Bloomberg i-a adresat o întrebare privind dosarele Epstein. 

Cum a fost numită o jurnalistă Bloomberg de Donald Trump

Un clip cu derapajul lui Donald Trump a fost surprins de camerele de filmat. Reacția lui a fost îndreptată spre o jurnalistă de la Bloomberg care l-a întrebat de ce evită să facă publice și alte dosare Epstein. Înfuriat de întrebare, președintele american a îndreptat un deget spre femeia care o adresase și a strigat „liniște, purcelușo”.

Filmarea a fost făcută publică de o organizație politică de stângă, Occupy Democrats, cunoscută drept un aprig critic al liderului republican.

„Acesta este președintele Statelor Unite. Așa vorbește el cu presa și cu alți adulți pe care ar trebui să-i conducă. America poate face mult mai bine!”, a scris Occupy Democrats.

Really American a apreciat ieșirea nervoasă a lui Trump ca fiind „dezgustătoare” și l-a descris pe președinte ca fiind „un tip nesimțit și nepotrivit”.

Acest moment a fost doar unul dintr-un lung război pe care Donald Trump îl are cu jurnaliștii de la Bloomberg. Aceștia devin frecvent victime ale atacurilor președintelui american.

„Mă lași să-mi termin declarația? Ești cel mai rău. Ești de la Bloomberg, nu? Ești cel mai rău. Nu știu de ce te mai țin acolo”, i-a spus Donald Trump unui alt jurnalist de la Bloomberg, în cursul săptămânii trecute.

Cum au trădat o serie de e-mailuri de-ale lui Epstein implicarea lui Trump în caz

Trump continuă să își nege implicarea în dosarele Epstein, pe care le-a calificat drept o „farsă a democraților”. În plus, președintele SUA susține că nu este la curent cu infracțiunile comise de finanțator.

Declarațiile lui Trump contrazic o serie de e-mailuri în care Epstein spunea că Trump „știa despre fete” și că petrecea „ore întregi” la el acasă cu Virginia Giuffre. Mesajele au apărut în spațiul public în cursul săptămânii trecute, împreună cu 23.000 de dosare.

Camera Reprezentanților din SUA urmează să voteze publicarea dosarelor Epstein, măsură căreia, în primă fază, Trump s-a opus. Duminică, președintele și-a schimbat poziția, susținând că „nu are nimic de ascuns”.

