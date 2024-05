Jurnaliștii moldoveni, despre cum au fost reținuți la Tiraspol, în timp ce filmau un protest: Am fost separați, ne-au fost luate lucrurile, ne-am simțit sechestrați. Suntem reținuți doar pentru că am deranjat pe cineva (VIDEO)

Jurnalista Viorica Tătaru, reporter la postul TV8 din Republica Moldova, și colegul său, cameramanul Andrei Captarenco, au avut o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru, unde au povestit cum au fost reținuți la Tiraspol. și filmau protestul organizat de autoritățile separatiste.

„Noi am mers să monitorizăm, să documentăm un protest care a fost anunțat de câteva zile pe rețelele de socializare și se anunțase un protest masiv, la care va participa foarte multă lume. Mai exact, peste 20.000 de cetățeni ai așa zisei . Și sigur că am avut această curiozitate. Înțelegeam că ar putea fi cumva periculos dacă am merge cu camerele de luat vederi.

De aia am mers în calitate de simpli cetățeni ai Republicii Moldova. Am mers cu microbuzul de rută ;i am vrut să vorbim cu oamenii de acolo. Am vrut să vedem dacă este pe bune, așa cum se spune pe rețele, sunt prezenți 20.000 de cetățeni care protestează. Asta a fost curiozitatea noastră, dar foarte, foarte rapid am fost reținuți de către miliția de acolo, mai întâi”.

Ce s-a întâmplat după ce jurnaliștii au fost reținuți

Jurnalista a fost întrebată cum a reacționat atât ea, cât și colegul ei atunci când au fost reținuți și ce s-a întâmplat după acest moment.

“Din momentul în care am intrat în acea clădire, am fost separați, ne-au fost luate lucrurile, deci ne-am simțit cumva sechestrați. Ne-au dus în cabinete diferite și am avut discuții mai mult de 2 ore. Fiecare dintre noi a fost interogat”.

Au fost lăsați să ia legătura cu cineva cât timp au fost reținuți?

Viorica Tătaru a fost întrebată dacă au fost lăsați să ia legătura cu membrii familiei, cu colegii.

“Nu, atunci când eram deja în clădire, n-am putut face asta. Pe parcurs, pe drum, când mergeam, înțelegeam că dacă ajungem acolo, ne vor fi luate telefoanele și atunci, pe drum, am încercat să sunăm în redacții, măcar să anunțăm ce se întâmplă și unde suntem”.

La ce concluzie au ajuns jurnaliștii în urma interogatoriului

De asemenea, jurnalista din Republica Moldova a mai fost întrebată la ce concluzie au ajuns în urma interogatoriului, ce voiau să afle de la ei.

“În urma interogatoriului, noi am înțeles că, totuși, lor le este frică de ceva. Există o frică, în primul rând, de prezența unor oameni, care î“nu s-ar încadra în peisajul lor perfect” și iată, faptul că sunt prezenți niște jurnaliști acolo sau alți cetățeni care nu erau puși în lista lor, deja este un motiv de a-și face griji. După care, ei sunt speriați atunci când văd că noi încercăm să vorbim cu oamenii, să-i întrebăm ce își doresc acești oameni, dacă au venit de bună voie. Deci asta reprezintă un motiv serios, oare, pentru a fi reținut un jurnalist? Pentru că întreabă un om care a venit să protesteze să-și spună păsul, a venit să se facă auzit. Și în momentul ăsta, noi suntem reținuți doar pentru că am deranjat pe cineva”.