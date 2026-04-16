Un nou conflict juridic a izbucnit la Washington după ce un judecător federal a blocat din nou planul lui Donald Trump privind o sală de bal la Casa Albă. Disputa privește limitele puterii prezidențiale, protejarea clădirilor istorice și invocarea securității naționale.

De ce a intervenit din nou instanța federală

Judecătorul districtual Richard Leon a decis joi că proiectul de construire a noii săli de bal nu poate continua în forma actuală, scrie . Magistratul a concluzionat că administrația nu are aprobarea necesară din partea Congresului pentru acest demers.

Într-o hotărâre de zece pagini, Leon a modificat textul unei ordonanțe emise pe 31 martie, după ce autoritățile au interpretat larg excepțiile admise anterior. El a criticat interpretarea făcută de administrație, pe care a descris-o drept „obraznice” și „ipocrite”.

Ce prevede proiectul contestat

Planul susținut de vizează construirea unei săli de bal de 8.361 de metri pătrați, estimată la peste 400 de milioane de dolari. Finanțarea ar urma să provină din donații oferite de companii private.

Pentru realizarea proiectului, aripa estică istorică a Casei Albe a fost demolată în octombrie anul trecut, potrivit documentelor depuse în instanță. Tocmai această intervenție a declanșat procesul deschis de National Trust for Historic Preservation.

Organizația non-profit, însărcinată de Congres să contribuie la conservarea clădirilor istorice, susține că fostul președinte și-a depășit atribuțiile prin continuarea lucrărilor fără avizele necesare.

Ce argument a invocat administrația prezidențială

După prima decizie judecătorească, administrația Trump și agențiile federale au susținut că întregul proiect intră sub excepția privind securitatea . Argumentul s-a bazat pe elemente tehnice incluse în construcție.

Oficialii au menționat coloane rezistente la rachete, un acoperiș rezistent la drone și existența unui buncăr militar planificat sub sală. În viziunea lor, ansamblul formează un „întreg unic și coerent”.

Ce a decis concret judecătorul

Magistratul a clarificat că pot continua doar lucrările subterane legate direct de infrastructura de securitate națională. În schimb, construcția la suprafață a sălii de bal trebuie oprită imediatm relatează G4Media.

Leon a scris în noua ordonanță că administrația „încearcă acum să răstoarne această excepție și insistă în mod nejustificat ca întregul proiect al sălii de bal să poată continua”.

„Nu pot fi de acord”, a scris judecătorul.