B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Lovitură pentru Donald Trump: Justiția blochează din nou construcția sălii de bal de la Casa Albă

Lovitură pentru Donald Trump: Justiția blochează din nou construcția sălii de bal de la Casa Albă

Iulia Petcu
16 apr. 2026, 21:17
Lovitură pentru Donald Trump: Justiția blochează din nou construcția sălii de bal de la Casa Albă
Casa Albă Sursa foto: b1tv
Cuprins
  1. De ce a intervenit din nou instanța federală
  2. Ce prevede proiectul contestat
  3. Ce argument a invocat administrația prezidențială
  4. Ce a decis concret judecătorul

Un nou conflict juridic a izbucnit la Washington după ce un judecător federal a blocat din nou planul lui Donald Trump privind o sală de bal la Casa Albă. Disputa privește limitele puterii prezidențiale, protejarea clădirilor istorice și invocarea securității naționale.

De ce a intervenit din nou instanța federală

Judecătorul districtual Richard Leon a decis joi că proiectul de construire a noii săli de bal nu poate continua în forma actuală, scrie Reuters. Magistratul a concluzionat că administrația nu are aprobarea necesară din partea Congresului pentru acest demers.

Într-o hotărâre de zece pagini, Leon a modificat textul unei ordonanțe emise pe 31 martie, după ce autoritățile au interpretat larg excepțiile admise anterior. El a criticat interpretarea făcută de administrație, pe care a descris-o drept „obraznice” și „ipocrite”.

Ce prevede proiectul contestat

Planul susținut de Donald Trump vizează construirea unei săli de bal de 8.361 de metri pătrați, estimată la peste 400 de milioane de dolari. Finanțarea ar urma să provină din donații oferite de companii private.

Pentru realizarea proiectului, aripa estică istorică a Casei Albe a fost demolată în octombrie anul trecut, potrivit documentelor depuse în instanță. Tocmai această intervenție a declanșat procesul deschis de National Trust for Historic Preservation.

Organizația non-profit, însărcinată de Congres să contribuie la conservarea clădirilor istorice, susține că fostul președinte și-a depășit atribuțiile prin continuarea lucrărilor fără avizele necesare.

Ce argument a invocat administrația prezidențială

După prima decizie judecătorească, administrația Trump și agențiile federale au susținut că întregul proiect intră sub excepția privind securitatea Casei Albe. Argumentul s-a bazat pe elemente tehnice incluse în construcție.

Oficialii au menționat coloane rezistente la rachete, un acoperiș rezistent la drone și existența unui buncăr militar planificat sub sală. În viziunea lor, ansamblul formează un „întreg unic și coerent”.

Ce a decis concret judecătorul

Magistratul a clarificat că pot continua doar lucrările subterane legate direct de infrastructura de securitate națională. În schimb, construcția la suprafață a sălii de bal trebuie oprită imediatm relatează G4Media.

Leon a scris în noua ordonanță că administrația „încearcă acum să răstoarne această excepție și insistă în mod nejustificat ca întregul proiect al sălii de bal să poată continua”.

„Nu pot fi de acord”, a scris judecătorul.

Tags:
Citește și...
Un robot umanoid a devenit viral în Polonia după ce a fugărit o turmă de mistreți în afara Varșoviei (VIDEO)
Externe
Un robot umanoid a devenit viral în Polonia după ce a fugărit o turmă de mistreți în afara Varșoviei (VIDEO)
Dezvăluiri șocante despre Péter Magyar. Fosta soție: „Când nu cedam, mă închidea într-o cameră. Mă plimbam prin casă cu spatele la perete, de frică”
Externe
Dezvăluiri șocante despre Péter Magyar. Fosta soție: „Când nu cedam, mă închidea într-o cameră. Mă plimbam prin casă cu spatele la perete, de frică”
Marea Britanie se pregătește pentru o criză alimentară din cauza tensiunilor din Orient. Ce produse ar putea dispărea temporar din magazine
Externe
Marea Britanie se pregătește pentru o criză alimentară din cauza tensiunilor din Orient. Ce produse ar putea dispărea temporar din magazine
Donald Trump anunță un armistițiu de 10 zile între Liban și Israel. Când va intra în vigoare încetarea temporară a focului
Externe
Donald Trump anunță un armistițiu de 10 zile între Liban și Israel. Când va intra în vigoare încetarea temporară a focului
Alertă maximă! Jaf la o bancă din Italia. Zeci de oameni, luați ostatici de către hoți. La fața locului sunt așteptate trupele speciale
Externe
Alertă maximă! Jaf la o bancă din Italia. Zeci de oameni, luați ostatici de către hoți. La fața locului sunt așteptate trupele speciale
Încă o țară din Europa va interzice accesul copiilor la reţelele sociale. De când intră măsura în vigoare
Externe
Încă o țară din Europa va interzice accesul copiilor la reţelele sociale. De când intră măsura în vigoare
China cere reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
Externe
China cere reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
Iranul intensifică dialogul diplomatic cu China, Japonia și Pakistanul pe fondul armistițiului fragil cu SUA
Externe
Iranul intensifică dialogul diplomatic cu China, Japonia și Pakistanul pe fondul armistițiului fragil cu SUA
Au 13 copii și încă unul pe drum. Cât ajunge să plătească lunar pe mâncare o familie atât de mare te va surprinde (VIDEO)
Externe
Au 13 copii și încă unul pe drum. Cât ajunge să plătească lunar pe mâncare o familie atât de mare te va surprinde (VIDEO)
Atacuri nocturne în Ucraina. Au fost raportați cel puțin 14 morți și zeci de răniți
Externe
Atacuri nocturne în Ucraina. Au fost raportați cel puțin 14 morți și zeci de răniți
Ultima oră
22:26 - Radu Miruță transformă nimicul lui Trump în bici. Ce spune despre beneficiile primite în schimbul permisiunii date SUA de a folosi bazele aeriene (VIDEO)
22:23 - Un robot umanoid a devenit viral în Polonia după ce a fugărit o turmă de mistreți în afara Varșoviei (VIDEO)
22:10 - Radu Miruță a dezvăluit ce va face USR, dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR (VIDEO)
21:51 - Ministrul Mediului sesizează ANPC și primăriile din București pentru panourile despre cezariană
21:38 - Adrian Zuckerman: „România are un potențial absolut enorm, dar nu s-a făcut nimic. Unii au spus că nu există o influență rusă în Guvern. Eu spun că există” (VIDEO)
21:15 - Ce fel de șefi și-ar dori Nicușor Dan la serviciile secrete. Președintele vrea un acord politic pe acest subiect
21:01 - Dezvăluiri șocante despre Péter Magyar. Fosta soție: „Când nu cedam, mă închidea într-o cameră. Mă plimbam prin casă cu spatele la perete, de frică”
20:40 - Marea Britanie se pregătește pentru o criză alimentară din cauza tensiunilor din Orient. Ce produse ar putea dispărea temporar din magazine
20:35 - Donald Trump anunță un armistițiu de 10 zile între Liban și Israel. Când va intra în vigoare încetarea temporară a focului
20:22 - Nicușor Dan nu exclude un guvern minoritar. Ce riscuri vede într-un asemenea scenariu