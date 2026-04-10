Kate Middleton respectă un foarte riguros

Kate Middleton respectă cu strictețe codurile vestimentare

Grant Harrold, fost majordom regal, a explicat că pălăriile sunt accesorii indispensabile pentru femeile din familia regală la evenimentele formale.

Aceasta este o tradiție pe care Kate Middleton respectă în mod constant, deoarece protocolul istoric impune purtarea acestora în intervalul orar 06:00 – 18:00.

Obiceiul datează de la jumătatea secolului al XIX-lea, când pălăria era un element obligatoriu al eleganței feminine, marcând distincția socială în rândul doamnelor din înalta societate britanică.

„Pentru evenimente precum Ziua Commonwealth-ului, pălăriile sunt obligatorii”, a declarat Grant Harrold pentru OK Magazine.

Ce mesaje transmite stilul abordat de Prințesa de Wales

Deși la vizitele obișnuite renunță uneori la accesoriile de cap, prințesa le repune în valoare la ceremoniile importante pentru a onora tradiția monarhiei.

O altă normă pe care Prințesa de Wales o respectă fără să fie scrisă în vreun regulament este alegerea culorii roșu pentru vizitele diplomatice unde are nevoie de un impact vizual puternic. Această preferință pentru nuanțe tari transmite autoritate și este considerată de experți o continuare a stilului impus în trecut de Prințesa Diana.

Acest protocol include reguli specifice și pentru bijuterii, cum ar fi tiaralele, care sunt rezervate exclusiv femeilor căsătorite în cadrul evenimentelor desfășurate seara. O cerință de securitate mai puțin cunoscută este obligația ca fiecare membru al familiei să aibă în bagaj o ținută neagră, pregătită pentru situația unui deces neașteptat.