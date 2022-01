Kazahstanul e în stare de urgență după ce prețurile combustibililor au crescut vertiginos / Cetățenii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva liderului Kassym-Jomart Tokayev

Președintele Kassym-Jomart Tokayev a declarat stare de urgență de două săptămâni în cel mai mare oraș al națiunii din Asia Centrală, Almaty, și în vestul provinciei Mangistau, unde protestele au devenit violente, a anunțat biroul prezidențial, transmite Reuters.

Mișcarea include o oprire între orele 23:00 și 07:00, restricții de circulație și interzicerea adunărilor în masă, potrivit documentelor publicate pe site-ul președintelui.

„Apelurile de a ataca birourile guvernamentale și militare sunt absolut ilegale. Guvernul nu va cădea, dar vrem mai degrabă încredere reciprocă și dialog decât conflict”, a spus Tokayev.

În timpul transmisiunii, poliția din Almaty a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante pentru a opri sute de protestatari să ia cu asalt biroul primăriei.

Kazahstan este o țară bogată în petrol, iar aceasta a anunțat, marți seara, că va restabili unele plafoane de preț pentru gazul petrolier lichefiat, după ce proteste au ajuns la Almaty, în urma unei creșteri considerabile a prețului combustibilului la începutul anului.

Mulți cetățeni și-au transformat mașinile pentru a funcționa cu GPL, care este mult mai ieftin decât benzina, pentru vehicule în Kazahstan, din cauza limitelor de preț. Dar guvernul a susținut că prețul scăzut este nesustenabil și a ridicat plafonul la 1 ianuarie.

După ce prețul combustibilului a crescut, mitingurile care au implicat mii de oameni au izbucnit pe 2 ianuarie în orașul Zhanaozen, un centru petrolier și un cunoscut loc de proteste ce au implicat violențe împotriva forțelor de ordine acum 10 ani.

Protestele publice sunt ilegale în Kazahstan, cu excepția cazului în care organizatorii lor depun o cerere în avans.

Tokayev, succesorul șefului comunist din epoca sovietică, Nursultan Nazarbayev, care a demisionat în 2019, nu se confruntă cu opoziție politică în parlament.

Kazakhstan re-imposes price for controls for LPG, gasoline and diesel after rare demonstrations over the last 24 hours over rising energy prices. The country is one of the world’s top oil producers and a member of the OPEC+ alliance | #OOTT #Kazakhstan pic.twitter.com/n7ImKs3eQU

— Javier Blas (@JavierBlas) January 5, 2022