Consiliul de administrație al Kennedy Center, una dintre cele mai cunoscute instituții culturale din Statele Unite, a votat joi, 18 decembrie, pentru schimbarea denumirii centrului în „Trump-Kennedy Center”. Votul a fost dat de un consiliu format aproape în totalitate din aliați ai președintelui Donald Trump, însă decizia nu produce, deocamdată, efecte legale.
Potrivit legislației americane, denumirea oficială a instituției rămâne „John F. Kennedy Center for the Performing Arts”, iar orice modificare poate fi făcută exclusiv printr-un act al Congresului SUA. Votul consiliului are mai degrabă o valoare simbolică și politică, scrie The New York Times, citat de Adevărul.
Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a declarat că votul a fost unanim. Afirmația a fost însă contestată public de Joyce Beatty, reprezentant democrată din Ohio și membră a consiliului, desemnată de Congres.
Joyce Beatty a susținut, într-o postare pe rețelele de socializare, că nu i s-a permis să participe efectiv la vot.
„Mi s-a oprit microfonul în timpul apelului și nu mi s-a permis să vorbesc sau să-mi exprim opoziția”, a scris aceasta, punând sub semnul întrebării caracterul „unanim” al deciziei.
Votul de joi nu este primul demers de acest tip. Anul acesta, republicanii din Camera Reprezentanților au lansat o propunere de redenumire a Operei Kennedy Center după Melania Trump, prima doamnă a SUA.
De asemenea, un alt proiect de lege inițiat de un congresman republican viza redenumirea completă a instituției în „Donald J. Trump Center for the Performing Arts”.
Decizia vine în contextul unei restructurări ample a conducerii Kennedy Center. În acest an, Donald Trump a revocat membrii consiliului numiți de administrația Biden și s-a instalat el însuși în funcția de președinte al consiliului de administrație.
De atunci, instituția a trecut prin schimbări majore: zeci de angajați au părăsit centrul, persoane din afara instituției au fost numite în funcții de conducere, iar personalul a scăzut cu aproximativ 30%.
Potrivit datelor citate de presa americană, impactul asupra activității culturale nu a întârziat să apară. Vânzările de bilete au scăzut cu aproximativ 50% într-o săptămână obișnuită din luna octombrie, pe fondul tensiunilor interne și al controverselor publice.
Nu este clar dacă Donald Trump a participat direct la votul privind redenumirea centrului. El a declarat însă că decizia l-a surprins.
„Am fost onorat de aceasta. Consiliul este unul foarte distins, cei mai distinși oameni din țară, și am fost surprins de vot”, a spus Trump reporterilor de la Casa Albă.