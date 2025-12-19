B1 Inregistrari!
Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center". Iată despre ce este vorba

Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center”. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
19 dec. 2025, 09:59
Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center”. Iată despre ce este vorba
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Numele oficial poate fi schimbat doar de Congres
  2. Acuzații grave: „Mi-au oprit microfonul”
  3. Inițiative repetate de redenumire
  4. Trump, instalat președinte al consiliului
  5. Scădere abruptă a vânzărilor de bilete
  6. Reacția lui Trump: „Am fost onorat”

Consiliul de administrație al Kennedy Center, una dintre cele mai cunoscute instituții culturale din Statele Unite, a votat joi, 18 decembrie, pentru schimbarea denumirii centrului în „Trump-Kennedy Center”. Votul a fost dat de un consiliu format aproape în totalitate din aliați ai președintelui Donald Trump, însă decizia nu produce, deocamdată, efecte legale.

Numele oficial poate fi schimbat doar de Congres

Potrivit legislației americane, denumirea oficială a instituției rămâne „John F. Kennedy Center for the Performing Arts”, iar orice modificare poate fi făcută exclusiv printr-un act al Congresului SUA. Votul consiliului are mai degrabă o valoare simbolică și politică, scrie The New York Times, citat de Adevărul.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a declarat că votul a fost unanim. Afirmația a fost însă contestată public de Joyce Beatty, reprezentant democrată din Ohio și membră a consiliului, desemnată de Congres.

Acuzații grave: „Mi-au oprit microfonul”

Joyce Beatty a susținut, într-o postare pe rețelele de socializare, că nu i s-a permis să participe efectiv la vot.

„Mi s-a oprit microfonul în timpul apelului și nu mi s-a permis să vorbesc sau să-mi exprim opoziția”, a scris aceasta, punând sub semnul întrebării caracterul „unanim” al deciziei.

Inițiative repetate de redenumire

Votul de joi nu este primul demers de acest tip. Anul acesta, republicanii din Camera Reprezentanților au lansat o propunere de redenumire a Operei Kennedy Center după Melania Trump, prima doamnă a SUA.

De asemenea, un alt proiect de lege inițiat de un congresman republican viza redenumirea completă a instituției în „Donald J. Trump Center for the Performing Arts”.

Trump, instalat președinte al consiliului

Decizia vine în contextul unei restructurări ample a conducerii Kennedy Center. În acest an, Donald Trump a revocat membrii consiliului numiți de administrația Biden și s-a instalat el însuși în funcția de președinte al consiliului de administrație.

De atunci, instituția a trecut prin schimbări majore: zeci de angajați au părăsit centrul, persoane din afara instituției au fost numite în funcții de conducere, iar personalul a scăzut cu aproximativ 30%.

Scădere abruptă a vânzărilor de bilete

Potrivit datelor citate de presa americană, impactul asupra activității culturale nu a întârziat să apară. Vânzările de bilete au scăzut cu aproximativ 50% într-o săptămână obișnuită din luna octombrie, pe fondul tensiunilor interne și al controverselor publice.

Reacția lui Trump: „Am fost onorat”

Nu este clar dacă Donald Trump a participat direct la votul privind redenumirea centrului. El a declarat însă că decizia l-a surprins.

„Am fost onorat de aceasta. Consiliul este unul foarte distins, cei mai distinși oameni din țară, și am fost surprins de vot”, a spus Trump reporterilor de la Casa Albă.

