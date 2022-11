Kievul cere instituirea unei zone de interdicţie aeriană după incidentul cu rachetă în Polonia; alerte antiaeriene în Ucraina

Autoritățile ucrainene cer o zonă de interdicţie aeriană asupra Ucrainei. Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a invocat această posibilitate în urma unui atac cu rachete soldat cu două decese în Polonia,scrie DPA.

Kievul cere interdicție aeriană deasupra Ucrainei

“Noi am cerut să fie închis cerul, pentru că cerul nu are graniţe. Nu (are graniţe) pentru rachete ieşite de sub control. Nu (are graniţe) pentru ameninţarea pe care o reprezintă pentru vecinii noştri din UE şi NATO”, subliniază Reznikov într-un tweet.

“Aceasta este realitatea despre care am avertizat”, afirmă ministrul ucrainean, referindu-se la numeroasele apeluri ale Kievului către statele membre NATO de a institui o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse la 24 februarie.

Potrivit ISW, trupele de ocupație rămân fără sisteme de arme ghidate cu precizie și probabil că vor fi forțate să încetinească bombardarea infrastructurii critice ucrainene. De asemenea, face greu față valului de nemulțumiri transmise în mediul online.

Analiștii susțin că Kremlinul a planificat amănunțit o lovitură masivă cu rachete împotriva Ucrainei în contextul discursului lui Zelensky la summitul G20 însă, această operațiune recentă a implicat o parte semnificativă a sistemelor sale de arme ghidate de precizie.

Două rachete , la Przewodow, în apropiere de frontiera Ucraina, și au ucis două persoane. Un oficial de rang înalt din comunitatea americană de informații spune că a fost vorba despre două rachete de origine rusească, notează AP preluată de .

Racheta care a căzut în Polonia, reperată de un avion NATO

Sursa din cadrul NATO nu a spus cine a lansat această rachetă și nici de unde anume a zburat.

Avionul care se afla pe cerul Poloniei a observat evenimentele din Ucraina. De la începutul războiului rusesc la scară largă împotriva Ucrainei, astfel de zboruri au fost efectuate în mod regulat.

Informațiile colectate, inclusiv urma rachetei lăsată pe radar, au fost împărtășite cu NATO și Polonia, a precizat el.